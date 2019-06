Zinnowitz

Hoch her ging es am Freitag im Hort der Grundschule Zinnowitz: Das alljährliche Sommerfest war bereits die zehnte Abschlussfeier im Hort und mit seinen vielen Gästen – wie in den letzten Jahren kamen wieder an die 300 Besucher – ein schöner Höhepunkt zur Verabschiedung der Viertklässler. Vorgeführt wurde von den Hortkindern, die Einrichtung gehört wie die Kita „Regenbogen“ zum Institut Leben und Lernen, in diesem Jahr ein buntes Zirkusprogramm.

Am meisten Spaß gab es nach Aussage von Hortleiterin Dana Bussäus bereits bei den Proben, denn die Kinder wählten das Thema selbst und brachten ihre Ideen auf unterschiedlichste Art ein. „Wichtig ist uns dabei die Freiwilligkeit, denn Hortzeit ist Freizeit der Kinder und der Spaß an der Sache“, so Bussäus. Am Freitagabend ab 18 Uhr gehörte die Bühne dann den Kindern. Carl und Basti führten als Moderatoren gekonnt durchs Programm. Mit dem Hit „I like to move it, move it“ ging auf großen blauen Bällen so richtig die Post ab – 13 Mädels mit einer grandiosen Ausstrahlung, trommelten, was das Zeug hielt und die Zuschauer klatschten begeistert mit. Gefolgt von Clownsnummern, Seiltänzerinnen der besonderen Art, kleinen starken und großen dünnen Kerlen, verrückten Akrobaten, einem virtuosen Geigenauftritt „von oben“ auf dem Schiff, einer Pferde- und Löwendressur wurde das Programm durch abwechslungsreiche, selbst einstudierte Tänze und Sketche abgerundet. „Man spürte die große Freude der Kinder bei ihren Darbietungen und den Stolz der Eltern über das Können ihrer Sprösslinge“, resümiert eine zufriedene Hortleiterin.

Cornelia Meerkatz