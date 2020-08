Sommerhitze auf Usedom: Strände sind rappelvoll

Zinnowitz

Sommer, Sonne und Strand auf der Insel Usedom. Hoch „Detlef“ beschert Urlaubern und Einheimischen derzeit bestes Sommerwetter auf der Sonneninsel Usedom. Am Freitag lagen bereits tausende Besucher zwischen Karlshagen und Ahlbeck am Strand und sonnten sich.

Am Sonnabend soll es ebenfalls sehr warm werden. Temperaturen um die 30 Grad und wenig Wind sorgen für perfektes Sommerwetter. Doch Vorsicht: Die Rettungsschwimmer empfehlen, immer ausreichend Flüssigkeit – in Form von Wasser, teils auch mit Geschmack – zu sich zu nehmen, nicht lange in der Sonne zu brutzeln und ausreichend die Haut mit Sonnencreme einreiben. „Wir bitten die Gäste immer darum, die Rettungsgasse nicht mit Sonnenschirmen, Strandmuscheln oder anderen Strandutensilien zu verbauen“, so Sebastian Antczak von der Wasserwacht in Heringsdorf.

Anzeige

Außerdem gibt er allen Strandgängern den Rat, nicht überhitzt ins Wasser zu gehen. „In diesem Jahr hatten wir schon häufig das Problem, dass die Gäste auf dem Wasser auf ihren Einhörnern und Luftmatratzen eingeschlafen sind und dann auf die Ostsee abtreiben“, sagt er. Sein Team müsste dann rausfahren, um die Leute wieder ans sichere Ufer zu holen.

Von Hannes Ewert