Koserow

Das Wetter für das Muttertags-Wochenende scheint sehr vielversprechend zu werden. Temperaturen von mehr als 20 Grad Celsius und jede Menge Sonnenschein locken viele Insulaner ins Freie. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das gute Wetter zu genießen. Entweder man vertreibt sich die Zeit mit einem schönen Spaziergang in der Sonne, legt sich mit der Decke an den Strand (weil ja noch keine Strandkörbe buchbar sind) oder schnappt sich das Rad und die Familie und erkundet die leere Insel.

Die Außengastronomie ist noch nicht zugelassen, aber ein Eis für unterwegs ist allemal möglich. Zwischen Karlshagen und Ahlbeck gibt es eine Reihe von Eiscafés, die mit einem vielfältigen Angebot locken. Nun eine Auflistung der Eiscafés, die derzeit geöffnet haben. Die Liste wurde nach besten Wissen erstellt, hat aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

In Karlshagen gibt es gleich drei Möglichkeiten, sich das Eis schmecken zu lassen. An der Hauptstraße bei Jannys Eis, aber auch am Strandvorplatz gibt es zwei Anbieter, die die eiskalte Ware an ihre Kunden verkaufen wollen.

In Zinnowitz sind es bislang drei Anbieter, die ihr Eis verkaufen möchten. Zum einen die beliebte Eisdiele „Gelatoni“ neben dem Edeka, aber auch das Café „Backboot“ gleich nebenan am Kreisverkehr bietet schmackhafte Eissorten an. Am Seebrückenvorplatz gibt es eine weitere Möglichkeit, Eis zu ergattern.

Mit zahlreichen Annehmlichkeiten des schönen Lebens wartet von Freitag bis Sonntag jeweils ab 11 Uhr die Surfbox Zempin auf. Diese befindet sich direkt am Radweg in Richtung Koserow. Unter anderem gibt es dort Eis.

Beliebte Anlaufstelle

Zu den beliebtesten Anlaufstellen auf der Insel Usedom gehört derzeit die Bubble-Waffel-Station vom Café Moritz in der Hauptstraße. Die Waffel gibt es in verschiedenen Variationen – zum Beispiel Schoko, Karamell, Erdbeere oder auch Banane. Auf die Idee kam Maxi, die Tochter von Inhaberin Dorren Grambow-Knuth. Wer solch eine leckere Waffel haben möchte, braucht unter Umständen Zeit, denn die Warteschlange ist manchmal sehr lang. Geöffnet ist der Waffel-Stand von 12 bis 17 Uhr. In der gleichen Zeit gibt es auch Eisangebote im Café Moritz. Aber: Alle gekauften Produkte dürfen aufgrund der Corona-Landesverordnung nicht vor Ort, sondern mindestens in einem Abstand von 50 Metern von dem Eiscafé zu sich genommen werden. Klingt komisch, ist aber so. Abhilfe schaffen deshalb im Ort die zahlreichen Bänke. Weitere Anlaufpunkte für Eis befinden sich an der neuen Seebrücke.

Eis schlecken in den Kaiserbädern

In den Kaiserbädern gibt es ebenso eine Vielzahl von Eiscafés. Das Eiscafé „Florian“ in der Bansiner Seestraße/Ecke Bergstraße hat am Wochenende zwischen 14 und 19 Uhr geöffnet. Im Angebot sind unter anderem Pizza, Pasta, heiße Waffeln im Becher, Eisbecher und Kaffee zum Mitnehmen.

Das Café „Pinguin“ auf Höhe des Fischerstrandes in Heringsdorf direkt an der Promenade ist von Freitag bis Sonntag von 12 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Weitere Eiscafés in den Kaiserbädern befinden sich in Ahlbeck in der Seestraße („Lara Mammana“) und das Terrassencafé an der Seebrücke.

Von Hannes Ewert