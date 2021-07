Sonderaktion: Hier können Sie sich in Zinnowitz impfen lassen

Zinnowitz

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald startet in der kommenden Woche gemeinsam mit der Gemeinde Zinnowitz eine zweitägige Sonderimpfkation. Am Dienstag (13.7.) und am Mittwoch (14.7.) können sich alle Impfwilligen jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr in der Sportschule Zinnowitz, Sporthallenkomplex Eingang Wachsmannstraße 30, impfen lassen. Verimpft werden laut Kreis die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Johnson&Johnson. Während BionNTech/Pfizer zwei Impfungen benötigt, wird Johnsons&Johnson nur einmal verabreicht.

Die Impfung erfolge ohne vorherige Terminvergabe, lediglich Personalausweis und Impfpass sind mitzubringen. Der Termin für die Zweitimpfungen mit BioNTech/Pfizer steht bereits fest. Diese findet am selben Ort am Dienstag (10. 8.) und Mittwoch (11.8.) statt.

