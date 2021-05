Wolgast

“Das läuft wie geschnitten Brot“, sagt André Bleckmann. Gemeinsam mit seiner Kollegin Sophia Oesterreicher von der DLRG-Ortsgruppe Greifswald hilft er beim großen Sonderimpftag im Wolgaster Sportforum. Von kurz nach 8 Uhr bis 18.30 Uhr wurden am Freitag 550 Menschen mit AstraZenica geimpft. „Das war alles prima organisiert. Und von seiten der Stadt war es eine tolle Unterstützung, wir wurden auch gut mit Essen und Trinken versorgt“, lobt Bleckmann und versichert, nur zufriedene Impfwillige vor sich gehabt zu haben.

Auch Dr. Susanne Schober, die beliebte Kinderärztin, die jetzt zum Impfteam des Landkreises gehört und die Arztgespräche bei den über 60-Jährigen geführt hat, ist sehr angetan vom Impftag im Sportforum. Gerne würde sie beim nächsten Mal noch mehr über 60-Jährige impfen. „Nur auf diese Weise bekommen wir die Pandemie in den Griff“, sagt sie, während Schwester Laura Rudolph von der Unimedizin Greifswald die Spritze mit AstraZenica beim Patienten setzt. Die beiden Frauen gehören zum Impfteam des Landkreises. Mit ihnen zusammen impfen die beiden Wolgaster Hausärzte Dr. Gero Kärst und Dr. Götz Richter, die diese Aufgabe neben ihren umfangreichen ärztlichen Verpflichtungen in ihren Praxen übernommen haben. Auch sie freuen sich, dass das Impfangebot so gut angenommen wurde.

Roland Zornow erhält von Schwester Laura Rudolph von der Unimedizin Greifswald die AstraZeneca-Spritze. Quelle: Cornelia Meerkatz

Wolgaster Unternehmer: „Das hat die Stadt gut gemacht“

Wolgasts Stadtoberhaupt Stefan Weigler (CDU) indes ist zufrieden, dass sein Drängen, endlich auch in Wolgast einen Sonderimpftag durchzuführen, Früchte getragen hat. Durch das Zusammenwirken der Stadt mit im Amt am Peenestrom niedergelassenen Ärzten und dem Landkreis war es möglich, genügend Impfstoff zu besorgen. Der Wolgaster Unternehmer Reinhard Plückhahn, der mit seiner Gattin zum Impfen gekommen ist, lobt das Engagement der Stadt. Das bestätigt auch Roland Zornow, der einer der ersten Geimpften am Morgen war.

Viel Lob für Mitarbeiter der Wolgast-Info

Besonders die freundliche und hilfsbereite Art der Mitarbeiter der Regionalgesellschaft in der Wolgast-Info, wo alle die Unterlagen und die genaue Uhrzeit abholen mussten, finden Anerkennung. So berichtet eine Dame, die extra aus Stralsund angereist ist, dass sie sehr beeindruckt von der Organisation sei. Von der Wolgaster Aktion habe sie im Netz gelesen und nicht lange gezögert, sondern sofort angerufen. „Jetzt bin ich froh, dass ich auch gleich einen Termin für die 2. Impfung mitbekommen habe“, meint sie dann und fährt gut gelaunt wieder Richtung Stralsund.

Kristin Wolf, die Chefin der Regionalgesellschaft, hört diese Wertschätzung der Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen sehr gerne. Neben Einzelterminen habe man auf Bestreben des Bürgermeisters auch Zeitkorridore für die Mitarbeiter von Firmen eingerichtet. Auch das habe problemlos geklappt. So seinen allein von der Peene-Werft 130 Mitarbeiter geimpft worden, darunter auch etliche polnische Leiharbeiter, die in Deutschland krankenversichert sind – das ist eine Voraussetzung fürs Impfen.

André Bleckmann und Sophia Österreicher von der DLRG unterstützen im Ehrenamt die Impfaktion. Familie Plückhahn lobt die Organisation. Quelle: Cornelia Meerkatz

Am 14. Mai erneut Sonderimpfaktion im Sportforum

Und weil es so toll geklappt hat mit dem ersten Sonderimpftag, soll gar nicht viel Zeit bis zum nächsten Termin vergehen. „Wir impfen am kommenden Freitag, das ist der 14. Mai, erneut wieder. Zwei Teams des Greifswalder Impfzentrums werden dann vor Ort sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird dann Biontech geimpft werden. Dann sollen wieder ein ganzer Schwung Menschen gegen das Coronavirus immunisiert werden“, so Weigler.

Auch wenn der kommende Freitag für die meisten Menschen der freie Tag nach Christi Himmelfahrt ist, dürfte die Nachfrage bei der erneuten Impfaktion groß sein. „Jeder Geimpfte bringt uns ein Stück weiter auf dem Weg zurück zu unserem vorherigen normalen Leben. Deshalb möchte ich größeren Unternehmen in der Region auch das Angebot machen, sich bei mir zu melden, damit wir gemeinsam wie bei der Peene-Werft eine Impfmöglichkeit für die Mitarbeiter finden“, sagt er.

Ab Dienstag Anmeldung auch online

Auch das Anmeldeprozedere soll noch besser werden: Aus diesem Grund steht ab Dienstag kommender Woche 9 Uhr nicht nur wieder das Telefon der Wolgast-Info unter der Rufnummer 600118 zur Verfügung, sondern es wird auch eine Möglichkeit auf der Homepage der Stadt zur Onlineanmeldung einschließlich der Uhrzeitvergabe bis dahin geschaffen.

Am Freitag wurden in Wolgast 500 Männer und Frauen mit AstraZenaca geimpft. Die Ärzte und alle Organisatoren sind rundum zufrieden. „Es gab ein großes Interesse und alle Impfdosen konnten verbraucht werden. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, auf das alle miteinander stolz sein können“, resümieren die Ärzte.

Von Cornelia Meerkatz