Sonderimpftag in Ahlbeck auf Usedom: Viel Lob für die Organisation

Heringsdorf

Lob von allen Seiten gab es am Samstag für den Sonderimpftermin des Landkreises in der Ahlbecker OstseeTherme. Schon um 5.30 Uhr, dreieinhalb Stunden vor dem offiziellen Start, kamen die ersten Impflinge, um sich den Pieks geben zu lassen. Die Organisatoren entschieden sich dazu, den Start um eine halbe Stunde nach vorne zu ziehen. Bis 11 Uhr wurden 170 Impfungen registriert – und das in nur zweieinhalb Stunden nach Start der Aktion. Ermöglicht wurde die Sonderimpfung dadurch, dass der Ärzteverbund HaffNet 600 Dosen des Impfstoffs AstraZeneca zur Verfügung stellte und die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf kostenfrei die OstseeTherme und Personal.

Freiwillige Helfer sorgen für reibungslosen Ablauf

Organisiert wurde die Aktion vom Landkreis Vorpommern-Greifswald unter der Leitung von Ronald Duda. Er sorgte mit seinen Mitarbeitern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz und dem mobilen Impfteam der Universitätsmedizin Greifswald für einen reibungslosen Ablauf.

Zweittermin soll am 17. Juli sein

Dafür bekamen sie von den vielen Impfwilligen viel Lob. Eine der ersten, die ihre Impfung erhielt, war Ute Wittig aus Neppermin. Sie sagte: „Das ist sehr gut durchorganisiert. Es gibt sehr viele Mitarbeiter. Man wird an die Hand genommen und von Station zu Station geführt. Und der Abstand wird eingehalten. Den Zweit-Termin habe ich auch schon bekommen. Der ist am 17. Juli.“

Ute Wittig aus Neppermin erhielt ihre erste Imfpung. Quelle: Dietmar Pühler

Weniger froh war zunächst ihr Ehemann Dirk. „Ich werde nicht geimpft, obwohl ich impfwillig bin. Ich habe Erstwohnsitz in Berlin.“ Das ist das Problem, obwohl seine Frau in Neppermin ihren Erstwohnsitz hat und er einen Trauschein vorlegen konnte. Auch wenn er auf die Bürokratie schimpfte, fand er lobende Worte für die Sonderimpfung: „Es ist alles gut gemanagt.“ Nach kurzer Rücksprache mit den Verantwortlichen war es auch ihm möglich, sich den Pieks abzuholen.

Zu dem Ausnahmefall erklärte der Impfmanager des Landkreises, Timm Laslo: „Es gilt das Prinzip der wohnortnahen Impfung und der Impfstoff wird bezogen auf die Einwohnerzahl den Bundesländern zugeteilt.“

Geschafft: Diese Person ist geimpft. Quelle: Dietmar Pühler

Ersten Impflinge bereits morgens um kurz nach 6 Uhr da

Wie die Wittigs war auch Thomas Mellenthin schon um halb Acht an der Therme. Er hatte nach gut zwei Stunden die Impfprozedur hinter sich und war erleichtert. „Es war ein normaler Pieks, ich habe nichts gemerkt“, so seine Reaktion auf die Impfung. „Ich will, dass so schnell wie möglich geimpft wird. Mein Wunsch ist, dass sich alle impfen lassen bis die 70 Prozent erreicht sind, damit das Elend ein Ende hat“, fügt er an. Mellenthin betreibt in Ahlbeck und Heringsdorf einen Fahrradverleih und hat nach eigener Aussage einige seiner zwölf Angestellten aufgrund der Pandemie entlassen müssen.

Thomas Mellenthin stand seit 7.30 Uhr an, um sich impfen zu lassen. Quelle: Dietmar Pühler

„Ich habe keine Bedenken“

Unter den Wartenden waren auch die Strandkorbvermieter Jens und Jörg Erdmann aus Heringsdorf sowie Karolina Mielnarek, die als Verkäuferin im Marco-Polo-Store arbeitet. Die gebürtige Polin findet: „Wir müssen die alten Leute schützen.“ Die Frage, ob sie als junge Frau keine Bedenken hat, sich mit dem umstrittenen Vakzin von AstraZeneca impfen zu lassen, antwortete sie: „Ich bin ein Leben lang gesund. Ich habe keine Bedenken.“

Verkäuferin Karolina Mielnarek und Strandkorbvermieter Jörg Erdmann kamen zu zweit zum Impftermin. Quelle: Dietmar Pühler

„Wünschen uns Normalität zurück“

Jörg Erdmann will „möglichst schnell wieder Normalität. Da hilft nur die Impfung. Wenn wir wieder Gäste haben, will ich auch entspannt arbeiten können.“ Auch mit Blick auf seine alte Mutter hat er mit Impfung ein besseres Gefühl.

Drei Impfstrecken wurden vorbereitet

Ronald Duda vom Landkreis hat mit seiner Führungsgruppe alles vor Ort vorbereitet. Dafür gab es zwei Treffen mit Kurdirektor Thomas Heilmann, um die Räumlichkeiten zu inspizieren und die hier möglichen drei Impfstrecken vorbereiten zu können. „Die Gemeinde stellt die Lotsen. Wir bringen das medizinische Personal mit“, erklärt er. Die mobilen Impfteams, die sonst in Pflegeeinrichtungen fahren, bestehen aus Ärzten und medizinischem Fachpersonal des Universitätsklinikums Greifswald, erläutert Duda.

Ronald Duda und Timm Laslo (r.) Quelle: Dietmar Pühler

Impfstoff muss schnell unter die Leute

Impfmanager Laslo ist es „wichtig, wenn der der Impfstoff vorhanden ist, ihn unter die Leute zu bringen.“ „Wir wollen den Impfstoff in die Fläche bekommen“, betont er. Die in Ahlbeck angebotenen 600 Impfdosen stammen vom Ärzteverbund Ueckermünde. „Die hatten diese im Bestand, da unterstützen wir als Landkreis gerne“, so Laslo.

Wie er weiter ausführte, werde in den Impfzentren überwiegend Biontech und Moderna verimpft. Das Sonderimpfangebot resultiert auch aus einer Skepsis gegenüber dem AstraZeneca-Vakzin. „Letztendlich ist es eine individuelle Entscheidung, wer sich impfen lässt und womit. Man muss aber feststellen, dass der Impfstoff von AstraZeneca zugelassen und hochwirksam ist“, betont Timm Laslo.

Wenn mehr Impfstoff da ist, kann auch mehr verimpft werden

Er und Ronald Duda sehen optimistisch in die Zukunft, weisen aber auch darauf hin, dass der Impffortschritt vor allem daran geknüpft ist, wieviel Impfstoff zur Verfügung gestellt wird. „Wenn wir mehr Impfstoff hätten, könnten wir mehr machen. Die Kapazitäten für mehr Impf-Außenstellen wäre da“, sind sie überzeugt. Auch das konzertierte Vorgehen im Verbund mit den Hausärzten sehen beide als wichtig für den Impferfolg an.

Michael Krause lässt sich von Elke Huntemann impfen. Quelle: Dietmar Pühler

Heilmann und Marisken in den Ablauf eingebunden

In Ahlbeck lief alles reibungslos. Die Warteschlange war überschaubar und die Helfer rechtzeitig eingewiesen und an ihren Stationen bereit. So konnte mit den Impfungen schon eine halbe Stunde vor der geplanten Öffnung um 9 Uhr beginnen, wie Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken erklärte. Sie war ebenso aktiv eingebunden wie Kurdirektor Thomas Heilmann.

Bürgermeisterin misst Temperatur bei den Ankömmlingen

Die Verwaltungschefin empfing die Impfwilligen am Eingang der OstseeTherme, um ihnen kontaktlos Fieber zu messen und sie zu fragen, ob sie symptomfrei sind. Von ihrer Finanz-Amtsleiterin Stefanie Egleder-Mattern erhielten sie dann ein Aufklärungsmerkblatt, einen Anamnesefragebogen und den Folgetermin am 17. Juli. Marisken geht davon aus, dass auch dieser wieder in der OstseeTherme stattfinden wird.

Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken misst bei Wolfgang Eckhardt kontaktlos die Körpertemperatur. Quelle: Dietmar Pühler

Im Foyer der Therme hatten die Impfbereiten die Möglichkeit, in Strandkörben sitzend, die Fragebögen auszufüllen. Danach ging es zu einem 3-5-minütigem Arztgespräch, bei dem entschieden wurde, ob eine Impfung erfolgen kann. Am Schnellsten war dann die eigentliche Impfung vollzogen. Ein kurzer Piks und Druck auf die Spritze, schon war die Impfung erledigt. In Begleitung ging es auf der Einbahnstraße zur nächsten Station. Hier wurden die Impfpässe mit dem Aufkleber „Covid-19 Vaccine AstraZeneca“ und dem ärztlichen Stempel versehen. Zum Schluss sollten die Geimpften noch 15 bis 30 Minuten nachruhen, bevor sie nachhause gehen durften.

Impfungen werden heute dem RKI und dem LAGuS gemeldet

Wie Ronald Duda erklärte, werden die Impfungen gleich vor Ort an das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin gemeldet. Er selbst mache wiederum am Abend die Meldung an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS).

Grippeartige Symptome können auftreten

Für die am Samstag in Ahlbeck Geimpften gibt es ein Wiedersehen am 17. Juli. Dann wird auch Michael Krause aus Heringsdorf wieder dabei sein. Er erhielt den Pieks von der Krankenschwester Elke Huntemann, die ihn darauf hinwies, dass die Impfung drei Tage lang grippeartige Symptome hervorrufen könne. Das stört den 38-Jährigen wenig, denn er ist von der Impfung überzeugt: „Weil es eine ernsthafte Pandemie ist und ich helfen will, eine gewisse Normalität herstellen zu können. Das ist das Mindeste, was ich tun kann.“

Bürgermeisterin dankt allen Teilnehmern

Abschließend betonte Bürgermeisterin Marisken, dass sie sehr glücklich sei, „dass wir diese Aktion heute hier in den Kaiserbädern machen können.“ Mitarbeiter der Verwaltung, des Bauhofes und der OstseeTherme seien im Einsatz und die Zusammenarbeit mit dem Landkreis vorbildlich, lobt die Bürgermeisterin.

Von Dietmar Pühler