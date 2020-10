Rostock

Immer wieder verschwinden in Mecklenburg-Vorpommern Ortsschilder. Wo sonst ein gelbes Schild den Beginn eines Ortes signalisiert, blieben in der jüngsten Vergangenheit oft nur leere Rahmen am Straßenrand.

Betroffen ist unter anderem die Hansestadt Greifswald. „Der Diebstahl von Ortsschildern ist ärgerlich. In diesem Jahr wurden bereits drei davon gestohlen: eins am Ortseingang aus Richtung Neubrandenburg sowie zwei weitere in der Koitenhäger Landstraße/Wolgaster Landstraße“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Mehrfach ins Visier der Diebe ist auch Peenemünde auf Usedom geraten. „Schilder zu klauen scheint ein beliebter Sport zu sein“, sagt Detlev Löll, zweiter Stellvertreter von Bürgermeister Rainer Barthelmes. „Das nervt uns sehr.“ Immer wieder werde das Ortsausgangsschild in Richtung Flughafen gestohlen. „In diesem Jahr einmal, im vergangenen Jahr zweimal“, sagt er. „In diesem Jahr waren die Diebe besonders dreist. Erst haben sie den Mast umgefahren und dann das Schild mitgenommen. Zu den Kosten für ein neues Schild kommt dann noch die Reparatur.“

„Es gibt doch Souvenirshops“

Löll vermutet, dass die Diebe ein Souvenir von Peenemünde, dem Ort, an dem Hitler die Raketen entwickeln ließ, haben wollen. „Dafür habe ich gar kein Verständnis“, sagt er. „Wir haben Souvenirshops in der Stadt – mit legalen Andenken. Sogar ein Ortsschild in klein kann man käuflich erwerben.“ Bisher sei noch kein Fall aufgeklärt worden. „Die sind über alle Berge. Und Kameras im öffentlichen Raum kann man ja auch nicht einfach aufstellen.“

Unfallgefahr erhöht

Axel Köppen vom Polizeipräsidium Wismar schätzt die Aufklärungsquote ebenfalls als gering ein. „Vor wenigen Wochen hatten wir gleich zwei Fälle in Grevesmühlen“, sagt er. „Auch Rehna und Steffin bei Wismar waren in diesem Jahr bereits betroffen.“

Köppen betont, dass es sich nicht um ein Kavaliersdelikt handelt – wer erwischt wird, muss mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen. „Grundsätzlich ist jede Straftat ein Problem“, sagt er. „Bei Ortsschildern ist es noch einmal besonders schlimm, da gerade auswärtige Autofahrer so oft nicht erkennen können, dass der Ort schon begonnen hat. Sie halten sich dann nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung, was schnell zum Unfall führen kann.“

Anwalt: Kein Verstoß bei fehlendem Schild

Wer aufgrund eines fehlenden Ortseingangsschildes nicht weiß, dass er sich innerorts befindet und mit erhöhter Geschwindigkeit geblitzt wird, hat gute Chancen, gegen ein Bußgeld vorzugehen, sagt Peter Stückmann, Anwalt für Verkehrsrecht in Rostock. Bei einem Verkehrsschild handle es sich rechtlich betrachtet um einen Verwaltungsakt. „Fehlt das Schild, fehlt es auch an einem Verwaltungsakt“, sagt der Experte. „Gegen eine rechtliche Grundlage, die ich nicht erkennen kann, kann ich auch nicht verstoßen.“ Natürlich gebe es immer Ausnahmen und Sonderfälle. „Wenn man anhand von anderen Faktoren eindeutig erkennen kann, dass man innerhalb einer Ortschaft ist, kann natürlich darüber diskutiert werden, ob einem das hätte bewusst sein müssen.“

Um Missverständnisse zu umgehen, werde in betroffenen Ortschaften schnell Abhilfe geschaffen und provisorisch ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild aufgestellt. „Die sind natürlich vorrätiger als ein Ortseingangsschild“, sagt Stückmann.

Neues Schild kostet

In der Hansestadt Rostock verschwinden jährlich vier bis sechs Schilder. „Es handelt sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der eine Straftat darstellt“, sagt Astrid Stark, Sachgebietsleiterin Verkehrsausrüstung. Jede der 80 Ortstafeln in Rostock sei eine Einzelanfertigung. „Aufgrund des Standortes wird auf der Rückseite der Ortstafeln auf die nächste Ortschaft, Ortsteil oder Nahziel mit der Kilometerangabe gewiesen.“ Die Kosten pro Schild liegen bei etwa 100 Euro. „Hinzu kommen die Kosten für den Rohrrahmenpfosten und die Arbeitsleistungen für Aufstellung des Schildes und die vorübergehende temporäre Ausschilderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Die Hansestadt Greifswald spricht von Kosten in Höhe von 150 Euro pro Schild.

Von Katharina Ahlers