Ahlbeck/Heringsdorf

78 Jahre Altersunterschied trennen die beiden, die heute ein Team sind. Alexander Karin ist 94 Jahre alt und sitzt im Rollstuhl. Geschoben wird er vom 16-jährigen Nils Pauly. Er ist einer von 26 Schülern der Europaschule Ahlbeck, die für ein paar Stunden ihre Muskelkraft der Ahlbecker Pommernresidenz zur Verfügung stellen. „Tag für Togo“ heißt das Spendenprojekt. An mehreren „Arbeitsorten“ verrichten die Fünft- bis Siebtklässler gemeinnützige Arbeit. Schüler ab Klasse 8 dürfen sich Einzelprojekte suchen, die von Arbeitsstunden in der Firma oder im Hotel bis zum Garteneinsatz bei den Großeltern reichen. Das erarbeitete Geld kommt über den Greifswalder Verein „Deutsch-Afrikanische Zusammenarbeit“ togoischen Schulkindern zugute.

Dass die 10 G/B als Klasse gemeinsam aktiv ist, hat eine Vorgeschichte. „2018 hatten wir in der Elternvertretung die Idee, ein Projekt mit der Pommernresidenz zu machen“, sagt Klassenlehrerin Peggy Wenisch. Gesagt, getan: Die Schüler schoben die Bewohner im Rollstuhl vom Pflegeheim zur Ahlbecker Seebrücke zum gemeinsamen Eisessen. „Das kam so gut an, dass wir das in diesem Jahr größer aufziehen wollten“, sagt Cornelia Seiffert, Leiterin der Pommernresidenz. Zumal es auch der Wunsch der Schüler war, wie Peggy Wenisch betont. „Im Unterricht hieß es dann, ich will wieder meinen Opa und meine Oma haben“, so die Klassenlehrerin.

„Die Hemmschwelle war relativ groß“

So schüchtern wie noch im vergangenen Jahr – „die Hemmschwelle war relativ groß“, so Peggy Wenisch – sind die Schüler diesmal nicht. Mit Kleinbussen werden die Bewohner samt Begleitung zunächst nach Heringsdorf gefahren. Nach einer kurzen technischen Unterweisung für die Handhabung der Rollstühle – Bordsteinkanten rückwärts überwinden, Bremse anziehen beim Stehen – geht es los. „Viele von ihnen haben schon lange nicht mehr die Seebrücke in Heringsdorf gesehen“, sagt Cornelia Seiffert. Neben den Schülern und zwei Lehrern sind auch acht Mitarbeiter des Pflegeheimes dabei.

Erster Stopp ist der XXL-Strandkorb an der Heringsdorf Promenade. Betreuerin Anke Peplow reicht Getränke. Auch Clown Lolo greift zum Wasser. Alle sagen hier „Lolo“ zu Lothar Schröder-Löhr aus Ahlbeck, Ehrenbürger der Gemeinde. Der 89-Jährige lebt jetzt in der Pommernresidenz und ist begeistert von der Aktion. „Ich bin sprachlos. Das ist eine tolle Geschichte“, sagt Löhr, der aus der Gruppe der Rollstuhlfahrer heraussticht. Klar, wie es sich für einen Künstler gehört, ist sein Gefährt mit zwei bunten Windmühlen geschmückt. Und Witze reißt er immer noch.

Peruanerin schiebt Rollstuhl das erste Mal

Wie an einer Perlenkette aufgereiht geht es nun hintereinander auf die Seebrücke. Nils Pauly führt den langen Tross an. Mittlerweile hat er erfahren, dass der 94-Jährige, der vor ihm sitzt, General der NVA war. „Nach zwei körperlichen Zusammenbrüchen wollte ich im Pflegeheim unter ständiger Aufsicht sein“, sagt Alexander Karin, der aus Neustrelitz stammt und zuletzt in Korswandt gelebt hat. Er ist begeistert vom Ausflug. „Die Sache ist super wegen der sozialen Kontakte. Man hört die Vorstellungen der jungen Leute.“ Und die stehen bei seiner Begleitperson schon fest: „In zwei Jahren will ich zur Bundeswehr und dort studieren“, sagt Nils, der schon häufiger mal im Pflegeheim ausgeholfen hat. „Ich fühle mich im Nachhinein besser, weil ich weiß, dass ich anderen was Gutes getan habe.“

Studieren will Yulia bereits in einigen Wochen. Die 18-jährige Austauschschülerin aus Peru schiebt das erste Mal einen Rollstuhl. „Ein komisches Gefühl. Die älteren Menschen freuen sich doch“, sagt sie. In Lima, der Hauptstadt des Landes, will sie Musik studieren. Auch davon hat sie Erna Ziessow aus Heringsdorf erzählt. Die 87-Jährige freut sich über die junge Begleitung. „Sie können ja von den Alten immer lernen“, sagt sie und schaut nach hinten, während Yulia lächelnd nickt. Über die Heringsdorfer Promenade geht es nun zurück nach Ahlbeck.

Auch da bleibt noch Zeit für Gespräche. „Ich finde die Lebensgeschichten sehr interessant. Viele sind zwar physisch eingeschränkt, doch geistig noch auf der Höhe“, findet Simon Sorg, der bereits im vergangenen Jahr einen Rollstuhl schieben durfte. Diesmal sind es 27 Rollstühle, die gleichzeitig bewegt werden. „Mit unserem Personal wäre das nie möglich“, sagt Cornelia Seiffert, die den Schülern ein dickes Lob ausspricht.

Henrik Nitzsche