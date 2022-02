Spargelberg Neuhof: Auf Usedom entstehen neue Wohnungen für Senioren

Bansin/Neuhof

Eigenständig zu wohnen, aber im Notfall jemanden an der Hand zu haben, ist sicher ein Wunsch vieler Senioren. Auf dem Neuhofer Spargelberg wird das bald möglich sein. Hier entsteht gegenwärtig eine altersgerechte Wohnanlage.

Direkt an der Neuhofer Straße (L 266) sind 20 Wohnungen auf zwei Häuser verteilt. Betreut wird die Anlage vom ambulanten Pflegedienst Mare-Pflege GmbH aus Bansin. „Das erste Haus wollen wir im April in Betrieb nehmen, das zweite im Mai“, sagt Mare-Geschäftsführer Markus Beier.

Von den 20 altersgerechten Wohnungen sind bereits 16 vergeben. „13 Wohnungen aus unserem eigenen Klientenstamm. Drei von außerhalb“, so Beier, der den Pflegedienst im Kaiserbad im November 2019 gegründet hat. Die Anlage auf dem Spargelberg ist für das stark wachsende Unternehmen der Startschuss für weitere Vorhaben, die besonders auf die ältere Generation ausgerichtet sind. Laut Beier sollen in Ahlbeck und der Stadt Usedom weitere Wohnprojekte folgen. „Usedom wollen wir 2023 fertigstellen, Ahlbeck zwei Jahre später“, kündigt der Heringsdorfer an.

Jede Wohnung hat einen Notruf

Zurück nach Neuhof: In den beiden Häusern, die jeweils mit einem Fahrstuhl ausgestattet sind, befinden sich ausschließlich barrierefreie Zweiraumwohnungen, zu denen ein Kfz-Stellplatz und Schuppenkomplex gehören. „Die Wohnungen sind energiesparend und geräuscharm. Dafür sorgen dreifach verglaste Fenster. Dazu gibt es Fußbodenheizung und rutschfeste Fliesen“, so Beier, der zur Miete noch nichts sagen kann.

Markus Beier, Inhaber des Pflegedienstes Mare-Pflege, plant neben dem Neuhofer Vorhaben weitere Projekte in Ahlbeck und der Stadt Usedom. Quelle: Henrik Nitzsche

Einziehen darf, wer mindestens den Pflegegrad 1 hat. „Es geht um Personen mit einem geringen Pflegebedarf. Sie müssen sich nachts versorgen können. Sie können bei uns die Leistungen wählen. Wir sind sozusagen der unterstützende Schatten. In jeder Wohnung gibt es einen Hausnotruf“, sagt der 40-Jährige und betont: „Das ist kein Heim.“

Heimgekommen ist Beier 2017. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr arbeitete der Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Diplompflegewirt in mehreren Leitungspositionen in Schleswig-Holstein. „Nach meiner Rückkehr konnte ich viele Erfahrungen im väterlichen Betrieb sammeln. Das hilft mir heute bei der Arbeit als Geschäftsführer“, so Beier, dessen Firmenlogo zwei Schwäne zeigt. Sie sollen für Zuverlässigkeit, enge Verbundenheit und Treue sowohl zu den Mitarbeitern als auch zu den Klienten stehen.

Mit zehn Kollegen fing er 2019 an, heute sind es 22. Der Pflegedienst betreut in den Kaiserbädern sowie bis Kamminke und Zinnowitz 120 Klienten. Der Chef fährt ebenfalls noch mit raus. „Weil ich es nicht muss, sondern will.“ Und weiteres Personal wird gebraucht, wenn die Anlagen in Ahlbeck und Usedom fertiggestellt sind. Für das Projekt in Ahlbeck haben die Heringsdorfer Gemeindevertreter in der jüngsten Sitzung einen richtungsweisenden Beschluss gefasst. Die Firma GED-PLG Gothenweg GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Frank Behn, hat den Städtebaulichen Vertrag übernommen. Ursprünglich wollte die Mainpoint GmbH die Anlage für Generationswohnen umsetzen.

Mehrgenerationen-Quartier am Ahlbecker Gothenweg

Geplant sind am Ahlbecker Gothenweg auf drei Baufeldern weit über 150 Wohnungen. „Geplant ist ein Investorenmodell. Um die 100 Wohnungen werden an Investoren verkauft, die dann vermietet werden. Dabei handelt es sich um altersgerechte Wohnungen mit unterschiedlichen Größen und verschiedenen Betreuungsmodellen“, sagt Frank Behn, der für die erste Planung bereits eine Baugenehmigung hat. Weil der Plan derzeit überarbeitet wird, will er im zweiten Quartal den Bauantrag stellen. Für den Baustart gibt es noch keinen Termin. „In dem Bereich ist die Erschließung eine Herausforderung, weil es ohne Pfahlgründung nicht geht. Das ist mit hohen Kosten verbunden“, so Behn. Bei dem Vorhaben will auch der Bansiner Pflegedienst einsteigen.

In der Stadt Usedom sollen es 34 altersgerechte Wohnungen und eine Tagespflegeeinrichtung werden. „Wir wollen uns weiter auf dem Markt etablieren“, so Beier, in dessen Familienunternehmen seine Ehefrau Jenny-Katrin, seine Schwester und Schwager involviert sind.

„Mitarbeiter-Druck finde ich schlimm“

Übrigens, dem 15. März blickt der Chef gelassen entgegen. An diesem Tag tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Deutschland in Kraft. Sie sieht vor, dass sämtliche Beschäftigte in Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheimen und allen anderen medizinisch-pflegerischen Einrichtungen nachweisen müssen, dass sie geimpft oder genesen sind. „Ich als Arbeitgeber mache meinen Mitarbeitern keinen Druck. Natürlich nehme ich es ernst. Bei mir sind alle geimpft, allerdings ist das freiwillig passiert. Ich finde es schlimm, dass dieser Druck existiert.“

Von Henrik Nitzsche