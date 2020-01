Zinnowitz/Zempin

Am Zempiner Strand wurde ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Bei dem spektakulären Fund handelt es sich um einen etwa 150 Kilogramm schweren Schussbolzen für die Katapulte der Walter-Schleuder. Die wurde für die Erprobung der Flugbombe Fi 103 („V 1“) verwendet. Am Freitag haben drei Mitarbeiter des Zinnowitzer Bauhofes das verrostete Objekt am Strand geborgen.

Die Fieseler Fi 103 war der erste jemals eingesetzte Marschflugkörper – ein unbemanntes Flugzeug zum Transport von fast einer Tonne Sprengstoff. In Zempin wurde im Juli 1943 zur Vorbereitung des Kriegseinsatzes das Flak-Regiment 155 aufgestellt. Aus drei Stellungen im Küstenwald wurden hier die Flugbomben und Startrampen von Soldaten unter Einsatzbedingungen erprobt und die Bedienungsmannschaften ausgebildet.

Nach dem Abschuss der Fi 103 flog der Schussbolzen ab. Quelle: HTM Peenemünde

„Der gefundene Schussbolzen stammt vermutlich von der Feldstellung II in Zempin. Er weist zwar keine Füll- oder sonstigen Kampfstoffe auf, allerdings haben wir den Munitionsbergungsdienst trotzdem über den Sachverhalt informiert, falls ein besorgter Urlauber das Objekt als vermeintlichen Munitionsfund meldet“, sagt Thomas Köhler, Archivar im Historisch-Technischen Museum (HTM) Peenemünde.

Zweites Fundstück illegal entwendet?

Am Dienstag hatte ein Urlauber aus dem Rheinland den Fund am Strand im Peenemünder Museum gemeldet. „Am Mittwoch waren wir vor Ort. Seinen Angaben zufolge lag direkt daneben noch ein zweites identisches Objekt, das zwischenzeitlich jedoch leider schon illegal entwendet wurde. Dem Museum liegen inzwischen Hinweise vor, wer es geborgen hat. Sollte sich derjenige nicht im Museum melden, sind wir gezwungen, unsere Informationen an die Polizei zu geben“, sagt Köhler.

Die Bergung des schweren Objekts gestaltete sich am Freitag schwierig, weil das Fundstück zunächst verschwunden war. „Am Mittwoch lag er noch frei an der Wasserkante. In der Nacht wurde er komplett überspült. Mit dem Spaten mussten wir Stück für Stück absuchen, ehe wir das Teil unterm Sand entdeckten und freigraben konnten“, sagt Alexander Passow vom Zinnowitzer Bauhof. Mit dem Buggy wurde das Fundstück an einem Seil zunächst aus dem Loch gezogen, ehe es drei kräftige Männer benötigte, um verladen zu werden.

Gemeinsam wird das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg von den Mitarbeitern des Bauhofs geborgen. Quelle: Ralf Fleischer

Übers Wochenende bleibt das Fundstück auf dem Wirtschaftshof, ehe es ins Museum nach Peenemünde kommt. Laut Köhler soll der Fund gereinigt und restauriert werden, um ihn dann in der Ausstellung zu zeigen. Für den Archivar ist so ein Fund selten. „Die Schussbolzen flogen nach dem Start der Marschflugkörper im Rückstoß etwa 30 Meter nach hinten. Sie wurden eingesammelt und wiederverwendet.“

Am Fahrradweg zwischen Zinnowitz und Zempin finden sich noch heute Spuren der Feldstellung II, für die ein sechs Meter hoher künstlicher Hügel aufgeschüttet und in der vorgelagerten Düne ein Einschnitt gegraben wurde. Die Fi 103 wurde von dort parallel zur pommerschen Küste in Richtung Danziger Bucht geschossen und die Flugbahn von Beobachtungsstationen entlang der Küste vermessen.

Ab Juni 1944 kam die Fi 103, für die NS-Propaganda als „Vergeltungswaffe 1“ bezeichnet, gegen Großstädte in Westeuropa zum Einsatz. Insgesamt sollen im Zweiten Weltkrieg rund 22 000 Fi 103 zum Einsatz gekommen sein. Ein Nachbau einer Fi 103 und eine originale Startrampe (Walter-Schlitzrohr-Schleuder) sind im Historisch-Technischen Museum Peenemünde zu besichtigen.

Eine Walter-Schleuder mit dem Schussbolzen. Quelle: HTM

