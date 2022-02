Am ersten Märzwochenende lädt Schauspieler Till Demtrøder zur nächsten Auflage vom Schlittenhunderennen „Baltic Lights“ in die Kaiserbäder ein. Er sammelt seit vielen Jahren Spenden für die Welthungerhilfe. Doch was passiert mit dem Geld, welches auf Usedom gespendet wird? Die OZ fragte einmal nach.