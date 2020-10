Spendengelder kommen Usedomer Carnevals Club zugute

Usedom

Beim 6. Stadtlauf in Usedom, an dem sich zum Tag der Einheit rund 60 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligt haben, sind 500 Euro an Startgeldern und Spenden zusammengekommen. Wie in den Jahren zuvor, kommt das Geld einem gemeinnützigen Verein der Stadt zugute. Vor wenigen Tagen durften die Kinder-Tanzgruppen des Usedomer Carneval-Clubs (UCC) diese stattliche Summe von der SPD-Fraktion der Stadtvertretung,, die wieder Veranstalter des Laufes war, in Empfang nehmen.

Neben den Kindern, die sich nun auf neue Kostüme freuen können, ist auch Marlies Philippow erleichtert. Die Ehefrau des Vereinsvorsitzenden, Eberhard Philippow, hält seit Jahren den Vereinsfundus in Ordnung und hat mitunter ihre liebe Not, die Kostüme den veränderten Maßen (nicht nur der Kinder) anzupassen. Sehr dankbar sind die Carnevalisten, dass Jörg Espig von der Agrar GmbH ihnen für ihre Kostüme und Requisiten geeignete Räume in der Stolper Straße zur Verfügung gestellt hat.

Wegen Corona kein Sturm aufs Rathaus

Die Kinder und Jugendlichen des UCC sind in drei Altersgruppen eingeteilt und werden von Lisa-Marie Seeger und Monique Jaster trainiert. „Wir hoffen sehr, dass aus den jetzt so begeisterten Kindern später ebensolche begeisterten Carnevalisten werden“, sagt der 70-jährige Vereinschef.

Allerdings: Den traditionellen Umzug und den Sturm aufs Rathaus am 11.11. musste er coronabedingt ebenso absagen wie die spätere Abendveranstaltung.

Von Cornelia Meerkatz