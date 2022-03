Spezialisten suchen nach Kampfmitteln im Wolgaster Südhafen

Wolgast

Es ist eine ebenso spannende wie heikle Aufgabe, der sich die Mitarbeiter der Eggers Kampfmittelbergung GmbH aus Hamburg aktuell im Wolgaster Südhafen stellen: Auf einem Gewässerstreifen entlang der Kaikante sondieren und beräumen die Fachleute von einem Prahm aus den Grund des Peenestroms. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Anfang Mai andauern.

Das betreffende Gebiet, über das später die geplante Wolgaster Ortsumgehung führen soll, gilt als Munitionsbelastungsfläche. „Es ist üblich, dass im Rahmen von bauvorbereitenden Maßnahmen solche Flächen untersucht und bereinigt werden“, erklärt Solvejg Segebarth, Sprecherin des für den Bau der Ortsumfahrung zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr MV in Rostock. „Am Ufer des Peenestroms befand sich während des Zweiten Weltkrieges eine Munitionsumladestelle; insofern war eine Kampfmittelbereinigung im Bereich der künftig zu setzenden Spundwände planmäßig angezeigt.“

Umschlagplatz für Zehntausende Tonnen Kampfstoffmunition

Allein im Seegebiet nordöstlich von Bornholm wurden rund 35 000 Tonnen Bomben und Granaten, die mit arsenhaltigen Kampfstoffen und Lost befüllt waren, auf Befehl der Sowjetischen Militär-Administration (SMAD) ins Meer geworfen. Im Bild Giftgasbomben nach dem Zweiten Weltkrieg auf Bornholm. Quelle: dana press

Wolgast war 1947/1948 Umschlagplatz für Zehntausende Tonnen Kampfstoffmunition. Die sowjetische Besatzungsmacht ließ hier Giftgas aus Hitlers Teufelslaboren auf Schiffe verladen und später in der Ostsee versenken. Damals trafen laut Berichten von Augenzeugen insgesamt etwa 80 bis 120 Eisenbahnzüge mit brisanter Fracht in der Stadt am Peenestrom ein. Hier ließ die sowjetische Besatzungsmacht diese Hinterlassenschaften zwischenlagern, anschließend auf Schiffe verladen und die gefährliche Fracht dann in der Ostsee verklappen. „Kisten und Eimer kamen auf dem Schienenwege nach Wolgast und wurden neben der Rampe am ehemaligen Zementwerk mehrere Hundert Meter lang gestapelt (oder sogar einen Kilometer weit). Woher die Kisten angeliefert wurden, ist mir nicht bekannt“, berichtete ein Augenzeuge gegenüber OZ.

Nach Angaben eines Schiffsmaklers wurden später auf See die Kisten mit der Munition geöffnet und diese von Hand über Bord geworfen. Ein großer Teil der leeren Kisten sei von den Schiffen wieder an Land zurückgebracht worden. Da nach dem Krieg Holz sehr knapp war, wurden sie weiterverwendet, zum Beispiel zum Bau von Kaninchenbuchten und als Lebensmittelkisten. Davor wurden die Wolgaster allerdings von der sogenannten Muna-Verwaltung gewarnt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Holz kontaminiert war.

31 650 Tonnen Kampfstoffmunition sollen seinerzeit von Wolgast aus zu den Versenkungsgebieten transportiert worden sein. Das geht aus zeitgenössischen behördlichen Dokumenten hervor. Andere Quellen berichten von etwa 50 000 Tonnen. Insgesamt 90 Mal fuhren die Schiffe mit der tödlichen Fracht von Wolgast aus auf die Ostsee. Eigentlich sollte die Ladung in den Versenkungsgebieten in der tieferen Ostsee, weit östlich von Bornholm, entsorgt werden. „So weit sind wir aber nie gefahren“, schilderte der Zeuge. „Schon als Peenemünde außer Sicht war, ging der eine oder andere Behälter über Bord. Die gesamten Ladungen sind südlich vom Adlergrund bis zum Gebiet um Bornholm abgekippt worden.“

Nächster Fund 1964 im Hafen der Volksmarine Wolgast

Im August 1964 folgte die nächste Transportaktion. Im Jahr zuvor waren bei Baggerarbeiten im Hafen der Volksmarine in Wolgast 462 aus einstigen Wehrmachtsbeständen stammende Giftgas-Granaten zutage gefördert worden. In 36 Blöcken einzementiert, brachte ein Hochseeschlepper die brisante Fracht – die 10,5-Zentimeter-Geschosse enthalten das extrem gefährliche Nervengift Tabun – zum Nördlichen Eismeer, um sie dort zu versenken.

Ein großer Teil der Kisten, in denen Giftgasgranaten transportiert wurden, wurde zum Beispiel zum Bau von Kaninchenställen und Lebensmittelkisten genutzt. Davor wurde am 13. Dezember 1947 im Anzeigenblatt für die Stadt Wolgast gewarnt. Quelle: Archiv Tom Schröter

Die aktuelle Sondierung am Wolgaster Südhafen verläuft bisher vergleichsweise glimpflich. „Nennenswerte Munitionsfunde gab es bislang nicht, dafür jedoch unerwartet viel Müll und Bauschutt“, berichtet Behördensprecherin Solvejg Segebarth. Der geborgene Abfall gelangt in auf der Schute befindliche Behälter, um später fachgerecht entsorgt zu werden.

Von Tom Schröter