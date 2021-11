Spezialitäten aus der Region ab sofort im Wolgaster Postel

Wolgast

Wolgast beherbergt seit Sonnabend den ersten Pommernshop des Vereins Pommernarche. Am Vormittag luden Postel-Manager Martin Schröter und Friz Fischer als Vorsitzende des regionalen Unternehmerverbundes im früheren Postgebäude am Platz der Jugend zur offiziellen Eröffnung des Regionalladens ein.

Bisher etwa 40 regionale Produzenten vertreten

Postel-Manager Martin Schröter gilt als ein Initiator der Pommernkiste - einem Mitbringsel mit regionalen Spezialitäten. Quelle: Tom Schröter

Bis zum letzten Tag wurden im Foyer des repräsentativen Backsteinbaus Regale postiert und eingeräumt, Stände aufgebaut, Kühlboxen programmiert. „Nun können wir hier die Erzeugnisse von etwa 40 regionalen Produzenten präsentieren“, erklärte stolz Friz Fischer, die als agile Vereinschefin im Interesse der einheimischen Erzeuger die Umsetzung einer optimierten Vermarktungsstrategie organisierte und dafür sorgte, dass auch die nötige Infrastruktur entwickelt wurde und wird. Denn: „Die Logistik ist unsere größte Herausforderung, da die einzelnen Produzenten überall in Vorpommern verstreut sind.“ Wichtig sei auch die Einführung einer Herkunfts- und Qualitätsmarke Pommern.

Der Regionalladen in Wolgast bietet als Pilotprojekt ein vielfältiges Warensortiment, das die jeweiligen Produzenten am Sonnabend persönlich anpriesen. Ob Speiseeis, Schnäpse, Bio-Shampoo, Marmeladen und Konfitüren, Öle, Senf, Weine, Kunst, Tees, Honig, Kartoffeln und Zwiebeln, Kräuter, Seifen, Käse, Korbwaren, Brotaufstriche, Marzipan – die Produktepalette ließe sich beliebig fortsetzen.

Rauhe Strandnudeln vom Gut Netzeband

Finja Holzhausen vom Gut Netzeband präsentierte Wellen-, Zwirbel-, Kringel- und Strandnudeln. „Diese bestehen aus Hartweizengrieß und Wasser, wurden in Bronze-Matritzen hergestellt und verfügen über eine eine raue Oberfläche und somit über eine gute Saucenhaftung“, erklärte sie. Michelle und Marcel Rost aus Barth vertreiben aus regionalen Rohstoffen selbst produzierten Getreide- und Lupinenkaffee als Alternative zu herkömmlichem Kaffee.

In Regalen, großen Kühlboxen und an diversen Verkaufsständen warten die regionalen Waren im Postel auf ihre Konsumenten. Quelle: Tom Schröter

Ebenfalls auf einheimische Naturalien setzt Heike Ziemba aus Kemnitz, die seit etwa drei Jahren „Boddenlandeis“ herstellt und dafür heimische Früchte verwendet und auf Konservierungsstoffe und künstliche Aromen verzichtet. „In Zukunft wollen wir für unser Eis auch Milch vom Bauern Augustin aus Kemnitz verwenden, aber dafür benötigen wir eine geschlossene Kühlkette zwischen unseren Betrieben“, verkündete Heike Ziemba, die ihr Speiseeis in ganz MV vermarktet und auch Hotels und Restaurants beliefert.

Stralsunder Spielkarten nach Runges Manier

Traditionelles Handwerk betreibt Fred Lautsch in der Stralsunder Spielkartenfabrik. Wir stellen unsere Kartenspiele mit historischen Maschinen her und bieten auch Führungen durch unsere Museumswerkstatt an“, so Lautsch, dessen Spielkarten-Darstellungen in einigen Fällen an die vom Wolgaster Künstler Philipp Otto Runge um 1800 publizierten Ursprungsentwürfe angelehnt sind. Und: Postel-Manager Martin Schröter kann endlich die von ihm initiierte „Pommernkiste“ vertreiben – ein handliches Mitbringsel mit pommern-typischem Inhalt in Form unter anderem von Brühkaffee, Schlehenschnaps und Blaubeerkuchen mit Streuseln.

Friz Fischer zieht als couragierte Vorsitzende des regionalen Unternehmerverbundes Pommernarche die organisatorischen Fäden für eine konzertierte Vermarktung einheimischer Produkte. Quelle: Tom Schröter

Zwei Jahre sind vergangen, seit bei einem Treffen im Café Biedenweg in Wolgast die Idee für den Regionalladen entstand. „Damals“, so blickte Martin Schröter am Sonnabend zurück, „hatten der Staatssekretär für Vorpommern und die FEG Pasewalk zu einem Stammtisch eingeladen.“ Eine Menge Pionierarbeit wurde seither geleistet. Zudem gelang es, Fördermittel aus dem Programm Leader der Europäischen Union für das Projekt einzuwerben. Und es gibt erste potenzielle Nachahmer. „Wir finden die Idee sehr gut und möchten im Schloss Penkun ebenfalls einen solchen Regionalladen einrichten“, verkündete Karsten Stahl als Bauamtsleiter des Amtes Löcknitz-Penkun.

Der Wolgaster Regionalladen mit der Pommerngans samt dem märchenhaften goldenen Ei im Logo hat zunächst bis zum 24. Dezember in der Regel täglich von 8 bis 12 bzw. von 15 bis 19 Uhr und im neuen Jahr ab dem 10. April geöffnet. Die Kasse befindet sich am Rezeptionstresen. Wer ganz sicher sein und nicht vor verschlossener Tür stehen will, sollte sich am Einkaufstag zuvor unter Telefon 03836/2374383 nach den Öffnungszeiten erkundigen.

Von Tom Schröter