Sphärische Klänge in den Wolgaster Anlagen

Der knapp 20 Meter lange Info-Truck der Arbeitgeberverbände Nord und Nordmetall machte am Freitag an der Regionalen Schule „Heberlein“ in Wolgast Station. Das Beratungsteam und Vertreter der Peene-Werft machten Schüler mit Berufsbildern und Ausbildungschancen in der Metall- und Elektroindustrie vertraut.