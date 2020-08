Spiel auf dem Theremin: Darum ist dieser Mann ein musikalischer Exot in Vorpommern

Zinnowitz

Robert Meyer nimmt Haltung an und konzentriert sich. Der Rücken ist gerade gestreckt, seine rechte Hand hält er auf Brusthöhe, die linke etwas tiefer. In der rechten Hand schließt er Daumen und Zeigefinger, der kleine Finger steht etwas weiter ab. Die linke Hand hält er offen nach unten. Bewegt er seinen linken Arm von unten nach oben an den Antennen entlang, reguliert er die Lautstärke, mit den Fingern seiner rechten Hand bestimmt er die Töne an der zweiten Antenne. Je nachdem, wie er die anderen Finger einsetzt, werden die Töne mal höher, mal tiefer.

Wie von Geisterhand entsteht eine Melodie. Der 38-Jährige berührt sein Instrument nicht. Das musikalische Gerät nennt sich Theremin. Damit ist Robert Meyer auf der Insel Usedom, in Vorpommern, ja sogar im gesamten Bundesland wohl ein Exot. Es gibt sehr wenige Musiker, die das Theremin spielen können. Das Instrument gehört zu den schwierigsten seiner Art auf der Welt.

Anzeige

Menschen dürfen sich nicht im Umkreis bewegen

Vor fast genau 100 Jahren wurde das Instrument aus der Taufe gehoben. „Die Leute kannten damals noch kein Corona, aber ehrlicherweise ist das Theremin eines der wenigen Instrumente, die man mit Abstand spielen muss“, erklärt er. Da sämtliche Töne durch ein elektromagnetisches Feld erzeugt werden, dürfen im Umkreis von fünf Metern keine weiteren Menschen stehen, die sich bewegen.

Weitere OZ+ Artikel

Dazu fällt Meyer eine kleine Anekdote ein. „Mir ist mal während des Auftritts ein Hund über die Bühne gelaufen. Aufgrund seines geringen Abstandes zum Instrument sorgte er für Töne, die eigentlich gar nicht sein dürfen“, sagt er und lacht. Wenn Meyer spielt, darf er sich kaum bewegen. „Auch die Bewegung des Oberkörpers beeinflusst je nach Empfindlichkeit das magnetische Feld“, erklärt er.

Meyer brachte sich das Spielen selbst bei

Gleichgesinnte Musiker findet er nur auf nationalem und internationalen Bereich. „In der klassischen Musikschule wird das Thereminunterricht nicht angeboten“, sagt er. „Das Spielen habe ich mir fast selbst beigebracht. Es gibt Unterricht, aber nur digital. Vor Kurzem hatten wir eine Videoschulung mit einer Lehrerin aus Frankreich.

Seit 2015 spielt Robert Meyer auf dem Theremin. In seiner Galerie in der Dr. Wachsmann-Straße probt er regelmäßig. Quelle: Hannes Ewert

Das erste Mal wurde Robert Meyer in der Filmmusik eines Alfred Hitchcock-Film aus dem Jahr 1945 auf das Instrument aufmerksam. „Es hat mich fasziniert“, sagt er. Für ihn lassen sich eine Vielzahl verschiedener Lieder auf dem Gerät spielen. „Es beginnt bei klassischen Stücken von Johann Sebastian Bach, über Filmmusik, Chansons, Swing und Pop. Frank Sinatra und Queen sind auch möglich.

Und wenn er will, kann er auch das Kinderlied „Alle meine Entchen“ auf dem Theremin spielen. „Im Gegensatz zu einer Keyboard lässt es sich ganz anders spielen. Da weiß ich, wo das ’C’ liegt. Auf dem Theremin braucht man Fingerspitzengefühl. Wenn ich aber einmal weiß, wo der Ton liegt, finde ich auch die anderen“, sagt er.

Auftritte ins nächste Jahr verschoben

Das vergangene halbe Jahr war bei Robert Meyer beruflich gesehen relativ ruhig. „Leider, aber das erging leider vielen Künstler durch die Corona-Krise so“, sagt er. Etliche Veranstaltungen mussten bundesweit abgesagt werden. Ob in Braunschweig, Ingolstadt, Stuttgart oder auch in der Region –viele seiner geplanten Auftritte war aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich.

Ein kleiner Teil der Auftritte wurde bereits ins nächste Jahr geschoben. „Einige Veranstalter hat die Krise allerdings auch in die Pleite getrieben“, sagt er. Mittlerweile hat sich die Situation einigermaßen beruhigt. „Es wird langsam besser“, sagt er. Den nächsten Auftritt auf der Insel Usedom hat er am 8. September in de Mellenthiner Kirche.

Die Corona-Zwangspause nutzte er auch, um sich weltweit mit anderen Thereministen zu verknüfen, um eine gemeinsame CD heraus zubringen. „Als Thereminist lebt man hier wie in einer Wüste. Um sich mit anderen zu treffen, braucht man eine internationale Gemeinschaft“, erklärt er. Einen Traum hat Meyer noch: Er möchte mal in Max Rabes Palastorchester in Berlin mitspielen.

Von Hannes Ewert