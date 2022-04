Bansin

Usedom – ein Sonnenmärchen. Bei Kaiserwetter war der Strand zu Ostern pickepackevoll. Vielerorts wurde die Strandkorbsaison eröffnet. Sonne satt lockte Einheimische und Urlauber aber nicht nur ans Wasser und auf die Promenaden, viele stiegen auch aufs Rad und wärmten sich am Abend an den vielen Osterfeuern.

Wer sich aber für die Bansiner Promenade entschied, der durfte, nein der musste an drei Tagen aktiv werden. Mit den sechs „Osterinseln“ gab es hier eine Premiere. Dahinter steckt die kreative Neuauflage des Heringsdorfer Spielefestes. Aktiv, Kulinarik, Holzart, Spiele, Kreativ und Show – es gibt sechs Themeninseln und dazwischen ein 2,20 Meter großes Brachiosaurus-Ei, was an allen drei Tagen von den Besuchern bemalt werden kann.

„Nach zwei Jahren Corona-Pause sind wir endlich wieder da. Und dann spielt das Wetter noch mit. Ein Traum“, sagt Andreas Finke von der Amigo Spiel und Freizeit GmbH. Der Karten- und Brettspielverlag hat rund 15 Spiele dabei.

Darunter auch Ghosts, ein neues Kartenspiel. Daniela Kempa aus Berlin testet das gerade mit ihrer Großfamilie. Die Kempas gehören schon zur großen Spielerfamilie. „Seit gut 20 Jahren sind wir bei den Spielefesten, um nach Neuheiten zu schauen“, sagt Daniela Kempa. Sie ist in Berlin bei der Berufsfeuerwehr beschäftigt und kümmert sich dort um die Ausrüstung der Fahrzeuge.

Auf der Suche nach 100 vergrabenen Filmdosen am Bansiner Strand. Quelle: Henrik Nitzsche

Jetzt geht es aber um „Geister“ und „Furcht-Level“ beim Kartenspielen. „Das passt zu uns“, sagt sie und begründet ihre Begeisterung so: „Wir sind eine Zockerfamilie.“ Ihr Lieblingskartenspiel ist übrigens „Wizard“.

Spielmatten aus Gummi

Gespielt wird in jedem Zelt, was am Bansiner Strand steht. Auch bei Erik Henze, der mit seiner Firma holzArt Leipzig viele Spiele mitgebracht hat. Auch wenn es der Firmenname vermutet, mit Holz haben die meisten Spiele bei ihm nichts mehr zu tun. „Das hat wirtschaftliche Gründe. Der Preis für Holz ist drastisch gestiegen“, sagt der Leipziger, der stattdessen auf Spielmatten aus Gummi setzt, die auch waschbar sind. Der Spieleautor hat mit „Ludo“ – viele kennen das als „Mensch ärgere dich nicht“ – einen Klassiker dabei, den er als Crosslaufvariante mit Hindernissen anbietet.

Ach du dickes Ei: Familie Haupt aus Leipzig posiert am 2,20 Meter großen Brachiosaurus-Ei. Quelle: Henrik Nitzsche

Hinter dem Konzept stecken der Eigenbetrieb der Kaiserbäder und Spieleentwickler Heiner Wöning, der knapp 20 Jahre den Heringsdorfer Fischerstrand zum Eldorado für Spielefans etabliert hatte. Nach der zweimaligen coronabedingten Absage wanderten die Groß- und Geschicklichkeitsspiele nach Bansin. Und hier gibt es neben der Suche nach 100 Filmdosen im Sand – Schatzsuche – auch die „Puzzle-Championship“. Gesucht wird die schnellste Puzzlestadt in Deutschland. „60 Teilnehmer starten zum Simultan-Puzzeln. Der schnellsten Stadt winkt ein Spielepaket für soziale Einrichtungen“, so Wöning.

Am Ostersonntag gibt es ein Programm von 11 bis 18 Uhr, am Ostermontag von 11 bis 16.30 Uhr.

Von Henrik Nitzsche