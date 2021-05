Wolgast

Es ist wieder da: Das bei den indern beliebte Kletter- und Tobe-Schiff wurde nach umfassender Verschönerungskur am Freitag wieder auf der Spielfläche am Museumshagen platziert und für die Kniprse zur Nutzung freigegeben. Maik Schmidt (l.) und Robert Weiß vom Baubetriebshof entfernten am Morgen den Bauzaun – und wenige Minuten nach der (Wieder)-Eröffnung erklommen gleich die Schützlinge der Wolgaster Tagesmutter Astrid Giermann das schmucke und wie neu wirkende Schiff.

„Wasser marsch“ hieß es am Wolgaster Springbrunnen. Ebenfalls am Freitag und damit pünktlich zum bevorstehenden Sommerwetter ließ Betriebshofmitarbeiter Armin Grugel das Wasser in den Springbrunnen. Quelle: Tilo Wallrodt

Auch Brunnen wieder in neuem Glanz

Für die Mitarbeiter des Bauhofes waren die schönen Ereignisse damit noch nicht vorbei. Denn nach dem Spielplatz am Museumshafen ging es sofort zum Springbrunnen in Wolgast Nord. „Wasser marsch“, hieß es dort. Pünktlich zum für das Wochenhende angekündigten Sommerwetter ließ Betriebshofmitarbeiter Armin Grugel das Wasser in den Springbrunnen. Zuvor war der Brunnen komplett gereinigt worden. Der Springbrunnen in der Hufelandstraße ist bei Kindern und Erwachsenen sehr beliebt – die ersten Besucher werden am Wochenende ganz sicher nicht lange auf sich warten lassen. Ob jemand auch „anbadet“?

Von Tilo Wallrodt