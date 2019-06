Zinnowitz

Das Xtreme Cost Race Usedom 2019 wird auch in diesem Jahr wieder in die Geschichte eingehen. Nie zuvor war das ausgesuchte Feld der 40 Teilnehmer so stark besetzt wie in diesem Jahr.

Spitzenathleten aus fünf Nationen am Start

Zahlreiche Welt- und Europameister, Weltcupsieger und Gewinner nationaler Meistertitel aus insgesamt fünf Nationen waren zum weltweit einzigartigen Event nach Zinnowitz angereist. Die Teilnehmer, die aus Deutschland als Läufer, Outrigger, Biker und Surfskifahrer starteten, kamen aus neun Bundesländern.

Während sich die Gewinner der ersten drei Plätze aus dem Vorjahr für ihren Start bereits qualifiziert hatten, gingen andere Athleten unter anderem auf Einladung der Organisatoren der Rostocker Agentur Pro Event an den Start oder sie mussten sich mit einer vorherigen Leistung extra bewerben und qualifizieren.

Bereits am Vorabend des Starts wurden aus allen Teilnehmern die Teams für das 88-Kilometer-Rennen per Los ermittelt. Am Sonnabend verfolgten dann hunderte Zuschauer an der Seebrücke die Starts. Den Anfang machten die Läufer der zehn Teams, die 19 Kilometer zu absolvieren hatten. Im Ziel klatschten sie die Outrigger ab, die 17,5 Kilometer zu bewältigen hatten. Dem schlossen sich die Biker mit einer Strecke von 34 Kilometer an und den finalen Abschnitt von 17,5 Kilometer übernahmen die Surfskifahrer. Weit über fünf Stunden dauerte es, bis die Gesamtstrecke von 88 Kilometern von den Athleten bewältigt wurde.

Rostocker bringt im Endspurt sein Team auf Platz vier

Die Spannung war kaum zu überbieten. „Dieser Moment des Starts ist einzigartig. Auch als Individualsportler weißt du ab hier, dass du jetzt für dein Team alles geben musst“, beschreibt Gordan Harbrecht. Der Rostocker Surfksifahrer zählt weltweit zu den Topathleten in seinem Sport und sicherte sich am Wochenende in der Einzelwertung Surfski über 17,5 Kilometer souverän den ersten Platz. Mit in seinem Team waren Roberto Brückmann (2018 Platz 1 als Läufer), der Brite Gareth Rice (Outrigger) und Thomas Geyer (Bike). Im Finale gelang dem bärenstarken Harbrecht nach absolvierten drei Disziplinen sein Team von Platz 9 auf Platz 4 vorzuarbeiten. „Das war ein Kraftakt. Aber ich wollte für die Jungs da sein“ so der sympathische Rostocker.

Überraschungen in der Einzelwertung

Auf dem Siegerpodest ganz oben stand in der Schlussabrechnung das Team 2 mit Stefan Mast (Lauf), Gero Jacob (Outrigger), Denis Kruse (Bike) und Lieven Spur (Surfski) in einer Gesamtzeit von 5:27:54. In der Einzelwertung siegten nicht nur die Favoriten. Größte Überraschung war der Platz 1 im Outrigger von Ronny Richter (1:32:26). Stärkster Läufer war Fabian Gering (1:11:02) und bester Biker wurde Marcel Seidel (1:08:14). Fast über sechs Stunden verfolgten hunderte Zuschauer am Strand die Rennen und Wechsel. Über einen Digitaldienst konnten die Aktiven live verfolgt werden. „Wir sind überglücklich. Das Xtreme Coast Race hat auch in diesem Jahr alle Überwartungen übertroffen“, freute sich Cheforganisator Roman Klawun von Pro Event. Für das Jahr 2020 wurden bei der abendlichen Beachparty bereits erste Pläne geschmiedet.

Pauline Weidauer