Zinnowitz

Das Xtreme Cost Race startet am kommenden Samstag, den 1. Juni erneut auf der Insel Usedom. Nur 40 Athleten gehen als Läufer, Outrigger, Biker oder Surfskifahrer im Teamrennen über 88km am Samstag den 1.6. um 10.00 Uhr an den Start. Zu den Startern aus 9 Bundesländern in Deutschland kommen erstmals Teilnehmer aus Polen, Großbritanien, Tschechien und Dänemark. Die Starter haben Ausdauerspezialisten in ihrer Sportart bei vorherigen Wettbewerben in ihren Einzeldisziplinen zahlreiche Medaillen bei u.a. bei Welt- und Europameisterschaften errungen. Dazu kommen unzählige Topplatzierungen bei Veranstaltungen in ganz Europa.

Zu den ambitionierten Athleten zählt Ondrey Fojtek (41) aus Tschechien. Der Mountainbiker war 2017 Sieger der Crocodile Trophy (Australien) und war als Teammitglied der Nationalmannschaft mehrfacher Meister seines Landes. Einer der spektakulärsten Extremsportler Großbritanniens ist Gareth Rice (43) aus Cardiff. Der Brite hatte sich ursprünglich für einen Komplettstart der 88km Distanz beworben. Er geht auf der Ostsee vor Zinnowitz im Outrigger an den Start. Aus Mecklenburg-Vorpommern starten insgesamt 16 Athleten. Neben dem Läufer Fabian Gering (24), immerhin U20 Vizeeuropameister über 10 000 Meter ist der Rostocker Gordan Harbrecht (33) ein Aushängeschild für seinen Sport. Der Rostocker zählt nach seinen Erfolgen in 2017 und 2018 zu den weltweit erfolgreichsten Athleten im Surfskisport. „Es hat auch für mich einen hohen Stellenwert, in Zinnowitz erneut am Start sein zu können“ so der über zwei Meter große Athlet.

Für die Organisatoren bestätigt sich damit, dass das Xtreme Coast Race für die gesamte Urlaubsregion Insel Usedom ein echter Glücksfall ist. „Immerhin verfolgen unser Event Ausdauersportler auf ganzen Welt“,freut sich Ideengeber und Cheforganisator Roman Klawun vom Veranstalter Pro Event. Ohne ein starkes Team aus dem Ostseebad Zinnowitz wäre dieses alles nicht möglich, betont er.

