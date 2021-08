Sportfrau aus Franken genießt auf Usedom Lauf an der Ostsee

Ahlbeck

Nach einem schönen Tennis-Match in der Altersklasse Ü 50 im Rahmen des Ahlbecker Seniorenturniers saßen Verena Hoyer-Neuß und ihre für den gastgebenden Verein startende Gegnerin Carola Bremerkamp noch bei einem Glas Sekt zusammen. Die gemeinsame Lehrertätigkeit spielte natürlich in entspannender Runde eine besondere Rolle. Erstmals war die beim TV 1877 Lauf spielende, sympathische Sportfrau mit ihren Mann Peter bei diesem Turnier dabei und auch generell zu Besuch auf der Insel Usedom.

Verena Hoyer-Neuß ist in Franken beheimatet. Skifahren und Tennis zählen zu ihren großen sportlichen Leidenschaften. Zudem genießt sie es, sich von ihrem als Manager fungierenden Mann bekochen zu lassen. Stolz ist sie auf die drei schon erwachsenen Kinder Theresa (17), Philipp (23) und Vanessa (27). So ganz nebenbei erkundete sie während ihrer Usedom-Aufenthaltes ein wenig die Insel. Für sie war es ein besonders tolles Gefühl, entspannt am Ostseestrand entlang zu laufen. Auch dieses Erlebnis bleibt ihr sicher lange Zeit in Erinnerung.

Von Gert Nitzsche