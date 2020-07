Sportler radeln von Zinnowitz aus 480 Kilometer für guten Zweck

Zinnowitz/Schierke

Von der Ostsee bis zum Brocken im Harz an einem Tag: Acht von neun Radfahrer aus Vorpommern haben 480 Kilometer in einer Fahrzeit von über 21 Stunden auf dem Sattel verbracht. Kurz vor 14 Uhr sind sie am Freitag in Zinnowitz gestartet, um am nächsten Tag in Schierke unterhalb des Brockengipfels glücklich und erschöpft in die Kamera zu lächeln. Mit Essen und Pausen brauchten sie insgesamt 28 Stunden.

Triathlet Ronny Dick aus Zinnowitz hatte acht sportliche Männer der Region motiviert, für einen guten Zweck zu radeln: Im Vorfeld der abenteuerlichen Tour bei Tag und Nacht sammelten sie Geld von Unternehmern und Privatpersonen von der Insel Usedom, das nach der Tour an den Kinder- und Jugendhospizdienst „Leuchtturm“ in Greifswald sowie den Grundschulförderverein in Zinnowitz übergeben wird.

Reifenpanne und ein Abbruch

„Wir haben über 5000 Euro zusammen bekommen“, sagt Dirk Packmohr. Der Betreiber der Zinnowitzer Bäckerei „Backboot“ war Teil der Gruppe, die bereits hinter Anklam den ersten unfreiwilligen Stopp einlegen musste – Reifenpanne. In Neubrandenburg kam es noch dicker, denn ein Fahrer musste aus gesundheitlichen Gründen die Tour frühzeitig abbrechen.

So blieben ein Oktett auf den schmalen Reifen und ein Begleitfahrzeug mit vielen Helfern, die den Brocken auf dem Navi hatten. In Wesenberg wurde sich am Abend gestärkt. „Nudeln mit Gulasch als Power für die Nacht“, sagt Packmohr, der für die Rückreise die erholsame Variante mit dem Zug wählte und am späten Sonntagmittag schon wieder in Zinnowitz war.

Die acht Radler aus Vorpommern fuhren in der Nacht durch. Quelle: privat

Von Wesenberg bis Rheinsberg wurde die Gruppe von Detlef Köpke, dem Organisator der Mecklenburger Seenrunde, begleitet. Er kennt die Radfahrer von den Rad-Events und wollte es sich nicht nehmen lassen, sie auf der Tour zu begleiten. „Auf dem Weg nach Neuruppin kam die Dunkelheit. Während der ganzen Nacht wurden wir von unserem Begleitfahrzeug abgesichert, wenn wir auf Straßen unterwegs waren. Außerdem sorgten sie für die Verpflegung“, berichtet Packmohr.

Angst vor der Kollision mit Wild

Die nächsten Stationen für Verpflegungsstopps waren Genthin, Magdeburg und Quedlinburg. Da hatten sie schon über 300 Kilometer in den Beinen. Für Packmohr und seine Mitstreiter war die Nachtfahrt „die schönste Phase der Tour.“ Sie strampelten auf autoleeren Fahrbahnen und „ Brandenburgs bekannten und super ausgebauten Fahrradstraßen“. Die größte Angst, die mitfuhr, war eine Kollision mit Wild. „Ein Teammitglied sorgte ab und an für ein wolfsähnliches Gejaule, so dass wir vom Wild verschont blieben.“

Zuvor hatten sie bereits einen Stopp eingelegt, der gar nicht geplant war. Wenn man aber nachts durch Brandenburg fährt und auf das Ortseingangsschild von „Kotzen“ trifft, muss man einfach ein Foto machen. „Das stellte allerdings nicht unseren Zustand dar“, betont Ronny Dick.

So war ihnen zwischendurch sicherlich auch mal zumute: Die Radgruppe macht Station in Kotzen (Landkreis Havelland). Quelle: privat

Den Sonnenaufgang erlebten die Vorpommern-Radler auf dem Elbe Radweg „mit einer wahnsinnigen Vielfalt von Natur und Tierwelt“. Nach der Ortsdurchfahrt von Magdeburg ging es über Schönebeck endgültig in Richtung Harz. „Zu der Zeit lagen 21 Stunden und 360 Kilometer hinter uns“, sagt Packmohr.

Bei der 400-km-Marke waren sie noch optimistisch, den Brocken zu erreichen. „Doch dann kamen die Berge hinter Hüttenrode. Jetzt hast du jeden gefahrenen Kilometer in den Beinen gespürt. In Schierke am Fuße des Brockens auf etwa 700 Höhenmeter war Feierabend, weil uns die Zeit davonlief und weil für den Abend noch ein gemeinsamer Abschluss geplant war. Zwei Radler mit der meisten Power am Ende schafften dennoch die Auffahrt zum Brocken“, so Packmohr. Dank der Kurverwaltung Zinnowitz und des Werbestudios Adrion konnten Flyer gedruckt und ein Grußbanner auf die ungewöhnliche Tour aufmerksam machen.

Von Henrik Nitzsche