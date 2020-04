Spuren, denen wir folgen können – Gedanken zum „Hirten“-Sonntag

Zinnowitz

An diesem Sonntag feiern wir den Sonntag Misericordias Domini, übersetzt „Von der Barmherzigkeit Gottes“. Es ist auch der sogenannte „Hirten-Sonntag“. Es wird unser Blick auf Gott als Hirten gelenkt. An diesem Bild können wir entdecken, wie gut Gott für uns Menschen sorgt. Dieser Gedanke wird in vielen Bibeltexten deutlich. Im 23. Psalm sorgt der gute Hirte für seine Schafe. Er gibt ihnen ausreichend Nahrung. Er beschützt sie in der Not. Er führt sie an gute Orte und in Sicherheit. Gott sorgt so für die Menschen, wie der Hirte für seine Schafe.

Im ersten Petrus-Brief, dem Predigttext für diesen Sonntag, wird das Bild des Hirten auf Jesus Christus, als Hirten und den Gemeindegliedern, als Schafen, übertragen. Jesus Christus wird zum Beispiel für die Menschen. Er legt Spuren, denen wir Menschen nachfolgen können. „Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt“ (1. Petrus 2 Vers 21). Christus hat für uns gelitten, hiermit ist der Leidensweg Jesu gemeint. Der Weg ans Kreuz. Er geht für unsere Sünden ans Kreuz, das haben wir am Karfreitag bedacht.

Trennendes zwischen Gott und Menschen überwunden

Aber wir sind heute in der österlichen Freudenzeit. Christus ist auferstanden. Der Tod hat die Macht verloren. Das Trennende zwischen Gott und den Menschen ist überwunden. Die Beziehung zu Gott hat eine neue Qualität. Wir können jetzt im Guten leben, denn Jesus ist diesen Weg für uns gegangen. Wir waren wie verlorene Schafe, aber wurden durch den Hirten zusammengerufen. So sind wir nun eingeladen Jesus Christus zu folgen. „Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben; jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt.“ (1. Petrus 2 Vers 25).

Vorbild sein im Miteinander

So können wir heute nach dem Vorbild Jesu leben. Wir können in seine Fußstapfen treten. Wir können selbst zum Hirten für andere werden. So wird es unsere Aufgabe für andere sorgen, achtsam zu sein, mit offenen Sinnen die Welt zu entdecken. Gerade in diesen Tagen braucht es Menschen, die wie Hirten, ein Blick auf ihre Mitmenschen haben. Wir alle können uns dafür einsetzen, dass keiner verloren geht.

So wir können zum Beispiel zum Telefonhörer greifen, dass keiner allein bleibt. Wir können anderen zeigen – auch mit Abstand – du bist mir wichtig. Wir können unseren Blick für andere haben, dass keiner vernachlässigt wird. Vielleicht hat Jesus sehr große Fußspuren gesetzt, aber gemeinsam können wir sie ausfüllen. Hirten werden in einer Zeit, in der viele, wie Schafe umherirren und Orientierung suchen. Also machen wir uns auf dem Weg, folgen wir den Spuren Jesu. Helfen wir dort, wo Hilfe nötig ist.

Von Cord Bollenbach, Gemeindepädagoge in der Kirchengemeinde Krummin-Karlshagen-Zinnowitz