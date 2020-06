St. Gertrud in Wolgast: Wiedereröffnung in kleinem Rahmen

Wolgast

Die ursprünglich am 30. Mai vorgesehene feierliche Wiedereröffnung der aufwendig sanierten St. Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof in Wolgast musste, bedingt durch die aktuelle Corona-Krise, ausfallen. „Das ist natürlich sehr schade, zumal wir in diesem Jahr auch auf das 600-jährige Bestehen der Kapelle zurückblicken“, sagt Uwe Quosdorf, Vorsitzender des Fördervereins St. Gertrud. „Weder die im großen Stil geplante Wiedereröffnungsfeier noch die im Jubiläumsjahr vorgesehenen monatlichen Konzerte, Vorträge und sonstigen Veranstaltungen können bis auf Weiteres stattfinden.“

Am 13. Juni soll zumindest die Feierstunde trotzdem stattfinden – „allerdings in ganz kleinem Rahmen, nur mit geladenen Gästen und mit maximal 20 Personen, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten“, schränkt Quosdorf ein. Pastor Sebastian Gabriel werde eine Andacht halten, einige Grußworte würden gesprochen und Clemens Kolkwitz werde die Veranstaltung musikalisch umrahmen.

Neuer Glanz für das Kapellen-Innere

Nach der Sanierung erstrahlt das Innere des 1420 als Nachbau des heiligen Grabes in Jerusalem gegründeten Bauwerks – die St. Gertrud-Kapelle ist eine von insgesamt drei erhaltenen Pilgerkirchen dieser Art in Pommern und die einzige im deutschen Teil Pommerns – in altem, neuem Glanz.

Schädlicher Betonputz wurde von den Wänden entfernt, der Bausubstanz Feuchtigkeit und Salze entzogen und abschließend eine dünne Lage aus Kalkmörtel aufgebracht. Das wertvolle Sterngewölbe wurde saniert und gemäß dem im Jahr 1868 umgesetzten Farbkonzept ausgemalt. Und auch das Gestühl präsentiert sich wieder im Ursprungszustand. Die äußere Hülle der Kapelle war bereits in den 1990-er Jahren instand gesetzt worden.

St. Gertrud gab wieder Geheimnisse preis

Während der jüngsten Arbeiten gab der zwölfeckige Sakralbau mehrere Geheimnisse preis. So entdeckten die Fachleute zum Beispiel nachreformatorische Weihekreuze und zwölf jeweils neben den Fenstern befindliche Kreuzdarstellungen, die aus der Gründerzeit der Kapelle herrühren. Wer in St. Gertrud auf Entdeckungstour gehen möchte, hat demnächst Gelegenheit dazu.

„Unser Verein plant, dass die Kapelle ab Mitte Juni immer montags und donnerstags jeweils von 11 bis 15 Uhr für Besucher geöffnet ist“, verkündet Uwe Quosdorf. Die Hygienevorschriften seien natürlich einzuhalten.

Diese Tür zu einer der beiden Grüfte ging wohl zu DDR-Zeiten verloren. Sie trug die Aufschrift: „C.C. CANTZLER SEINE RUHE CAMMER ANNO 1780“. Quelle: Archiv Tom Schröter

Unterdessen setzt sich Arno Voigt vom Arbeitskreis Alter Friedhof aktuell dafür ein, im Zuge der notwendigen Aufarbeitung der beiden maroden Gruft-Türen der Kapelle wieder an den einstigen Wolgaster Bürgermeister und Stadtkämmerer (Camerarius) Friedrich Carl Canzler (1720-1803) zu erinnern. „Dieser“, dies ergaben seine Recherchen, „hatte für sich, seine Frau und und fünf seiner Kinder, die innerhalb weniger Jahre starben, offenbar beide Grüfte für die Bestattung seiner Familienangehörigen gekauft.“

Gruft-Tür in der DDR verschwunden

Leider sei jene Gruft-Tür mit der aus geschmiedeten Lettern bestehenden Aufschrift „C.C. CANTZLER SEINE RUHE CAMMER ANNO 1780“ wohl zu DDR-Zeiten ausgebaut worden und sei seither verschwunden.

Lokaltermin an der Grufttür links neben dem Eingang zur St. Gertrud-Kapelle mit Uwe Quosdorf, Stefan Rahde, Arno Voigt und Andreas Rothbart (von links). Quelle: Tom Schröter

Wolgasts Museumsleiter Stefan Rahde regte an klären zu lassen, ob die Denkmalpfleger Voigts Wunsch zustimmen, den Schriftzug wieder an die Tür zu bringen und um Canzlers Lebensdaten noch zu ergänzen. Andreas Rothbart vom Wolgaster Metallbaubetrieb Maro erklärt sich bereit, die Arbeiten auf seine Kosten auszuführen.

Beide Gruftgewölbe unter der Kapelle bergen keine Särge mehr. Stattdessen lagern hier zum größten Teil alte Form- und Dachsteine unterschiedlicher Formate, die zur St. Gertrud-Kapelle gehören.

Von Tom Schröter