Anzeige wegen Wortwahl „Propagandaminister“

Usedom

Die konstituierende Sitzung der Usedomer Stadtvertreter Ende Juni hat ein juristisches Nachspiel. Nach OZ-Informationen haben alle Stadtvertreter eine Vorladung von der Polizei bekommen. In der besagten Sitzung soll das Wort „Propagandaminister“ in Richtung einer Person gefallen sein, die allerdings nicht anwesend war. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Es geht um Prof. Claus Jander, der seit einigen Jahren in der Stadt Usedom lebt. Er war von SPD-Stadtvertreter Günther Jikeli in der besagten Sitzung als sachkundiger Einwohner für den Bauausschuss vorgeschlagen worden. „Er bekam aber nur zwei Stimmen. Gegen ihn gab es eine totale Ablehnung“, sagt Jikeli. In dem Zusammenhang soll gegen Jander die Bezeichnung „Propagandaminister“ gefallen sein. Das Wort steht für Joseph Goebbels, den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda in der Zeit des Nationalsozialismus.

Die angebliche Aussage in der Sitzung wurde daraufhin von einem Zeugen an Jander herangetragen, der nun Anzeige wegen übler Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens erstattet hat.

Polizeisprecherin Nicole Buchfink bestätigt das auf Nachfrage. Die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft datiert vom 9. Oktober. „Die Ermittlungen stehen noch am Anfang. Alle Usedomer Stadtvertreter sind als Zeugen vorgeladen. Wer hat was gehört und wie war das gemeint“, sagt die Polizeisprecherin und betont, dass das Wort nicht unter Strafe steht.

Jander bestätigt die Anzeige auch gegenüber der OZ. „Das ist Nazi-Jargon. Ich bin ein unbescholtener Bürger und lasse mir das nicht bieten. Ich fühle mich verletzt. Deshalb habe ich die Sache meinem Anwalt übergeben“, so der 80-Jährige, der Oberst der Bundeswehr war. Nach der Wende habe Jander im Auftrag der Bundesregierung die Eingliederung der NVA in die Bundeswehr begleitet.

Usedoms Bürgermeister Jochen Storrer hat am 8. Dezember seinen Termin bei der Polizei. „Ich weiß nicht, wer es gesagt haben soll. Im Protokoll der Sitzung taucht das Wort nicht auf. Allerdings wird bei uns kein Wortprotokoll geschrieben“, so Storrer.

Juristische Auseinandersetzungen in der Inselstadt sind nicht neu: Im Vorfeld der Kommunalwahl gab es einen Streit um eine dubiose Flyerverteilung in der Stadt Usedom. Herausforderer Günther Jikeli ( SPD) stellte bei der Polizei Strafanzeige gegen Bürgermeister Storrer wegen Verleumdung und Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Die juristische Auseinandersetzung ist noch nicht abgeschlossen.

Von Henrik Nitzsche