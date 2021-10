Staatsstreich in Berlin: Heringsdorfer schreibt ersten Politthriller

Heringsdorf/Hamburg

Vor neun Jahren begeisterte Johann Palinkas aus Heringsdorf die Fernsehzuschauer in der ZDF-Show „Deutschlands Superhirn 2012“. Der damals 14-Jährige, der in Torgelow zur Schule ging (sie gilt als Zentrum des Gedächtnissports im Nordosten), sollte aus 100 Gedichten des Komikers Heinz Erhardt fünf an einer einzigen Zeile erkennen und anschließend fehlerfrei rezitieren. Er wurde Zweiter in der Show.

Jetzt sorgt Palinkas wieder für Aufsehen und will als 23-Jähriger den Literaturmarkt aufmischen. Er hat seinen ersten Roman herausgebracht. „Coup“ – einen temporeichen Politthriller mit düsterem Zukunftsszenario. Darin beschäftigt sich der Autor mit der Frage, wie stabil die politische Lage in Deutschland und in Europa wirklich ist. In „Coup“ stellt Johann Palinkas ein Gedankenexperiment an: Zwei korrupte Machtpolitiker, die mit dem Feuer spielen, und ein militärischer Staatsstreich in Berlin!

Der Roman ist vor einigen Tagen im Benevento-Verlag erschienen – kurz vor der Bundestagswahl. War das geplant? „Geplant war das tatsächlich nicht, aber es ist sicherlich ein Bonus. Ich denke, dass die Themen, die der Roman aufgreift, hoch aktuell sind. Die Bundeswehr ist ja immer wieder in den (Negativ-)Schlagzeilen und wenn man sich beispielsweise an den April 2021 erinnert, als Russland sein Militär an der Grenze zur Ukraine hat auffahren lassen, scheint eine geopolitische Spannungslage, wie sie auch der Handlung in meinem Buch zugrunde liegt, nicht mehr weit hergeholt“, sagt Palinkas, der gegenwärtig in Südafrika ist.

Mit Fantasy-Roman hat es nicht geklappt

An der Universität Stellenbosch in der Nähe von Kapstadt absolviert der Usedomer gerade sein Auslandssemester. Palinkas studiert seit drei Jahren Jura an der Bucerius Law Scool in Hamburg. „Hier belege ich juristische Kurse und genieße die atemberaubende Natur ringsherum“, so der Autor, der übrigens mit zwölf schon mal versucht hatte, ein Buch zu schreiben. „Damals sollte es ein Fantasy-Roman werden. Das Manuskript hatte ich fertig, aber letztendlich war die Geschichte nicht innovativ genug, um sich verlegen zu lassen.“

Nun hat er seinen Roman, der auch einen Putschversuch der Bundeswehr beschreibt. Gerade seine Zeit beim Bund sei die Inspirationsquelle gewesen. Im bayerischen Mittenwald absolvierte er seine Grundausbildung im Gebirgsjägerbataillon. Sport, Biwak, Schießen, Sanitätsausbildung, Skitouren und viel Putzdienst in der Kaserne – so beschreibt er seinen Alltag in der Truppe. Nur am Wochenende wurde es einsam, wenn seine Kumpels nach Hause fuhren und er blieb.

Einsame Wochenenden in der Kaserne

„Von Mittenwald nach Heringsdorf fährt man 13 Stunden mit dem Zug. 2017 war das so. Dienstschluss war freitags immer um 13 Uhr. Wäre ich sofort losgefahren, hätte ich den letzten Zug der UBB auf die Insel verpasst. Ich musste viele kalte und dunkle Winterwochenenden alleine in der Kaserne verbringen. Da bekam ich Lust, etwas Kopflastigeres zu machen, und habe angefangen, an ‚Coup‘ zu arbeiten.“

Der Heringsdorfer Johann Palinkas hat im Benevento-Verlag seinen ersten Roman herausgebracht. Quelle: Verlag

Die Inspiration: „Die Waffen wurden bei uns in einer Waffenkammer direkt in den Kompaniegebäuden, in denen wir auch wohnten, gelagert. Irgendwann ist mir der Gedanke gekommen, wie verrückt es ist, dass nur ein Stockwerk unter mir hunderte Sturmgewehre liegen. Das Einzige, was einen Missbrauch dieser Waffen verhindert, ist eine Metalltür und der Waffenkämmerer, der pflichtgemäß mit dem Schlüssel zu derselben umgeht. Da ist mir bewusst geworden, was für ein immenses Vertrauen Staat und Gesellschaft aufbringen müssen, um eine Armee zu unterhalten. Und wie leicht etwas schiefgehen könnte, wenn nur wenige Personen ihren Auftrag nicht richtig ausführen oder ihre Macht missbrauchen. So kam mir die Idee mit dem Militärputsch als Szenario für einen Politthriller.“

An der ersten Rohfassung des Manuskripts habe er zwei Monate gearbeitet, das Lektorat dauerte ein weiteres Jahr. Ein neues Projekt hat er noch nicht im Kopf. „Ich muss mich momentan im Studium täglich mit sehr viel Text herumschlagen, so dass mir oft die Muße fehlt, nebenher auch noch in meiner Freizeit zu schreiben. Die Politik ist aber ein spannendes Thema, das man immer aufgreifen kann.“

„Politik kommt oft als Schaukampf daher“

Ihn interessiere daran auch das Drumherum. „Oft scheint es da gar nicht so sehr um Inhalte zu gehen, sondern um Oberflächlichkeiten: Um Versprecher, um schnelle Tweets und darum, wer das schickste Outfit in einer Talkshow anhatte. Politik kommt oft als Schaukampf daher – ein aufgeplustertes Medienspektakel, vergleichbar mit einem großen Sport-Event. Das fasziniert mich und fließt so auch in ‚Coup‘ ein“, sagt Palinkas, der die Bundeswehr so charakterisiert: „Ein Stückweit eine andere Welt mit eigenen Regeln, eigener Kleidung und sogar einer eigenen Sprache. Vorübergehend ein Teil davon zu sein, war eine prägende Erfahrung.“

„Coup“, Benevento-Verlag, ISBN 9783710901201Das Buch umfasst 400 Seiten und ist für 22 Euro erhältlich.

Vor neun Jahren begeisterte Johann als 14-Jähriger in der ZDF-Show „Deutschlands Superhirn“ – im Bild mit Moderator Jörg Pilawa. Quelle: Max Kohr

Von Henrik Nitzsche