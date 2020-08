Pulow/Lassan

Als Ingo Böhme am Dienstagabend von der Lassaner Stadtvertretersitzung nach Hause fuhr, war er froh: „Für Pulow war das heute ein historischer Tag“, sagte er. Indem die Abgeordneten kurz zuvor den Bebauungsplan „Sondergebiet Pulower Landwerkstätten“ beschlossen hatten, machten sie den Weg für die Entwicklung mehrerer kleiner Betriebe frei, die sich nach der Wende in Pulow angesiedelt haben.

Als Böhme 2012 hierher in den Lassaner Winkel kam, um eine Werkstatt und einen Versand für Klangmöbel und Instrumente aufzubauen, hatten sich andere Firmen wie die Kräutergarten Pommerland e.G. mit einer florierenden Teeproduktion und die Gong-Fertigung der Sona Sounds GmbH & Co. KG auf dem Gelände der früheren Schweinemastanlage westlich des Pulower Sees längst etabliert. Auch einen kleinen Bioladen, in dem sich Leute aus der Region regelmäßig mit Biolebensmitteln versorgen, gibt es hier. Mit dem jüngsten Beschluss erhalten die Existenzen und Produktionsstätten, die sich im Außenbereich befinden, endlich eine Rechtsgrundlage; gleichzeitig werden ihre Perspektiven gesichert.

Auch zusätzliche Neuansiedlungen sind jetzt möglich

Die Betriebe können nun expandieren. Zudem ermöglicht der B-Plan, in dem elf einzelne Baufelder ausgewiesen sind, zusätzliche Neuansiedlungen auf dem knapp drei Hektar umfassenden Areal. Geplant ist unter anderem die Niederlassung eines zusätzlichen Produktions- und Verarbeitungsbetriebes für landwirtschaftliche Produkte, speziell Gemüse, samt Hofladen.

Ein anderes Baufeld ist wiederum für Gebäude und bauliche Anlagen für Handwerksbetriebe oder für einen Produktions- und Verarbeitungsbetrieb von landwirtschaftlichen Produkten und Erzeugnissen, wie etwa Fleischverarbeitung, mit Verkaufseinrichtung und Imbiss reserviert. Ein weiteres Einzelfeld ist für künstlerische Tätigkeiten bestimmt, etwa mit Ateliers für Bildhauerei, Druck und Malerei.

Wo sich zu DDR-Zeiten eine Schweinemastbetrieb befand, haben sich nach der Wende mehrere Produktionsbetriebe etabliert. Quelle: Tom Schröter

Die Genossenschaft Kräutergarten Pommerland e.G. kann künftig zwei zusätzliche Lagerhallen und eine gastronomische Einrichtung errichten, in der zum Beispiel Teeverkostungen stattfinden und Gästen Speisen mit regionalen Zutaten angeboten werden. Des Weiteren sind in dem Sondergebiet sogar mehrere Baufelder für Einzel- und Doppelhäuser vorgesehen, in denen Inhaber und Personal der sich auf dem Gelände befindlichen Produktionsbetriebe wohnen sollen.

Fördermittel für Investitionen beantragt

Ingo Böhmes Firma Feeltone Products wiederum bekommt die Möglichkeit, ihre Lagerkapazitäten und die Produktionsstrecke auszubauen. „Ich möchte endlich auch zeitgemäße Sanitäranlagen für die Mitarbeiter schaffen“, sagt der Inhaber. Die Finanzierung der geplanten Investitionen soll zum Teil mit Fördermitteln abgesichert werden, weshalb Böhme auf den bestätigten B-Plan dringend angewiesen ist.

In den Werkstätten von Feeltone Products entstehen – zumeist aus Eschen- und Kirschbaumholz gefertigt – unter anderem Zungenschlitztrommeln, Monochorde und Klangwellen. Die Instrumente, die auch therapeutisch eingesetzt werden, sind international gefragt. Besonders viele Kunden hat die Firma, die ihre Produkte in den zurückliegenden Jahren immer weiter perfektioniert hat, in den USA.

Bis Lassans Bürgermeister Fred Gransow ( CDU) seine Unterschrift unter den erwähnten Beschluss der Stadtvertretung setzt, ist unterdessen noch eine kleine Hürde zu nehmen. Mit einem anliegenden Grundstückseigentümer ist ein Wegerechtsvertrag notariell zu schließen, was am 24. August geschehen soll. Alle Beteiligten hoffen, dass auch diese Angelegenheit pünktlich geklärt werden kann.

Von Tom Schröter