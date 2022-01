Stadt Usedom: CDU unterstützt Hagemann als Bürgermeisterkandidat

Usedom

Sollte Olaf Hagemann (Unabhängige Bürgerliste/UBL) im Frühjahr die Bürgermeisterwahl in der Stadt Usedom gewinnen, weiß er den CDU-Gemeindeverband Usedom hinter sich. „Wir freuen uns, dass sich Olaf Hagemann als Bürgermeisterkandidat zur Wahl stellt. Wir werden ihn unterstützen“, sagt Christian Witt, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Usedom. „Die bisherige politische Zusammenarbeit ist zielorientiert und von persönlichem Respekt getragen. Ich bin überzeugt, dass er ein guter Bürgermeister für alle Einwohner sein kann. Er ist kein Aufhetzer oder Polarisierer. Als Stellvertreter von Jochen Storrer hat er Erfahrung sammeln können und weiß, was ihn erwartet“, so Witt.

Dass auch der Sozialdemokrat Günther Jikeli mit dem Amt liebäugelt, aber auch gute Kandidaten unterstützen will, begrüßt der Gemeindeverband. „Die Demokratie lebt vom Wettbewerb. Dass er aber seine Kandidatur davon abhängig macht, ob seine Parteikollegen ihm einen möglichen Sieg mit Fördermittel-Geschenken ermöglichen, ist für mich erschreckend. Ich hatte ihn in der Vergangenheit als einen Kämpfer gegen Vetternwirtschaft verstanden“, sagt Christian Witt.

Witt bezieht sich auf die Aussage von Jikeli, der seine Entscheidung von Signalen aus Schwerin abhängig machen will. Jikeli kündigte an, mit dem Land Gespräche zu führen, ob anstehende Projekte finanziell unterstützt werden können.

„Bei aller Planung muss sich die Stadt die Frage stellen, ob sie sich die Unterhaltung und die Wartung leisten kann? Wir können nicht erwarten, das andere uns die städtischen Wohnungen sanieren und die Stadt die Mieteinnahmen verjubelt. Die Grundsteuer wird immer wieder erhöht. Die zahlen alle Einwohner“, so Witt.

Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Jochen Storrer (UBL) zum Jahresende muss im Frühjahr ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Olaf Hagemann ist als Storrers Stellvertreter derzeit amtierendes Stadtoberhaupt.

Von Henrik Nitzsche