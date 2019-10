In Wilhelmsfelde gilt nun Tempo 60

Wilhelmsfelde/Usedom

In Wilhelmsfelde, einem Ortsteil der Stadt Usedom, gilt nun Tempo 60. Ursprünglich waren hier 70 km/h erlaubt. Die Usedomer Stadtvertreter hatten sich für 30 km/h ausgesprochen, weil in dem Ortsteil mit neun Gehöften immerhin 11 Kinder leben, die bis zu zehn Jahre alt sind. „Weil die Kinder aufgrund des fehlenden Bürgersteiges vornehmlich auf der Dorfstraße skaten oder mit Roller und Fahrrad unterwegs sind, haben wir uns für eine Temporeduzierung eingesetzt“, sagt Usedoms Bürgermeister Jochen Storrer (Unabhängige Bürgerliste).

Am Mittwoch gab es deshalb auf der Dorfstraße eine Beratung mit Anwohnern, Bürgermeister, Stadtvertreter und Vertretern der Straßenverkehrsbehörde. Der Forderung der Stadt, dort die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu reduzieren, kam die Behörde nicht nach. „Die Begründung lautete, dass die Straße kein Spielplatz ist“, sagt Storrer.

Nun gilt dort 60 km/h, hinzukommen weitere Schilder. Aufgestellt werden sollen grüne Ortstafeln sowie Schilder mit dem Verweis auf „Kinder“ und eine zeitliche Angabe für den Schulweg als gesonderten Gefahrenhinweis.

„Dennoch appelliere ich an alle Kraftfahrer, den Ortsteil immer mit angemessener Geschwindigkeit zu befahren“, so Storrer.

Wie Stadtvertreter Günther Jikeli ( SPD) informiert, überlegen die Anwohner nun, ob sie gegen die neue Regelung Widerspruch einlegen. Einen Erfolg gab es dennoch: „Der von mir eingebrachte Vorschlag, die Bushaltestelle in den Ort Wilhelmsfelde für die Zeit der Baumaßnahmen an der Kreisstraße 46 zu verlegen, fand Zustimmung“, so Jikeli.

Mehr zum Thema:

Marode Kreisstraßen

Tempo 30: In Zirchow hat es funktioniert

Mehr zum Autor

Von Henrik Nitzsche