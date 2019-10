Stadt Usedom jetzt mit Altstadt-Café

Usedom

In Usedom ist am Sonnabend die Eröffnung des Altstadt-Cafés gefeiert worden. Der ortsansässige Bäcker und Konditormeister Holger Haß hat die Räumlichkeiten am Markt übernommen, nachdem die Bäckerei-Kette Lila sich Ende September aus der Inselstadt zurückgezogen hatte. Selbst in der Kürze der Zeit ist es dem Familienunternehmen gelungen, dem Geschäft einen Hauch von Gemütlichkeit zu verleihen. Während der Verkaufstresen hell erleuchtet ist, fühlt man sich im kleinen Café-Bereich durch geschickt platzierte Lampen und Sitzgelegenheiten auf Anhieb behaglich. Und so wundert es nicht, dass Einwohner und Gäste der Einladung nur allzu gern gefolgt sind.

Hoch angerechnet wird Holger Haß, dass er, außer der eigenen Angestellten, auch die drei Verkäuferinnen seines Vorgängers übernommen hat. „Das ist aller Ehren wert und ein mutiger Schritt“, sagt Vize-Bürgermeister Olaf Hagemann, der nur zu gut weiß, wie nötig die Usedomer Innenstadt solche Initiativen hat.

So denkt auch Thomas Hanack, der mit seiner Familie ebenfalls zum Gratulieren gekommen war. Der Quilitzer gehört seit Jahren zu den Stammkunden des Bäckers, der ihnen mit seinem mobilen Lieferservice die Brötchen quasi bis vor die Haustür bringt: „Ich habe mir die kleine Speise- und Getränkekarte angeschaut und denke, dass das Konzept aufgeht. Hier gibt es sowohl Süßes als auch Deftiges für den kleinen Hunger zwischendurch. Es wäre Usedom zu wünschen, dass der Bäcker weitere Investoren ermutigt, hier ansässig zu werden, nachdem mit dem Hafen ein neuer Anziehungspunkt geschaffen wurde.“

Der bisherige Laden in der Peenestraße bleibt vorerst geschlossen. „Wir werden sehen, wie das Geschäft anläuft und dann entscheiden, wie es damit weitergeht.“ Das Altstadt-Café ist montags bis samstags von 6 bis 18 Uhr und sonntags von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Ingrid Nadler