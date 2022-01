Usedom

Nach dem Ende der Ära Jochen Storrer in Usedom muss in diesem Jahr ein neues Stadtoberhaupt gewählt werden. „Ich gehe davon aus, dass die Wahl im Mai stattfindet“, sagt Olaf Hagemann (Unabhängige Bürgerliste/UBL), amtierender Bürgermeister. Nach dem Rücktritt von Storrer (UBL) zum Jahresende aus gesundheitlichen Gründen hat Hagemann als erster Stellvertreter das Amt übernommen.

Und er könnte sich gut vorstellen, auch weiterhin die Geschicke der Kleinstadt zu leiten. „Ich werde kandidieren“, kündigt der 52-Jährige an. Auf seiner Agenda steht die Entwicklung der Stadt „und der Dörfer“, wie er betont. Hagemann kennt jeden Winkel in seiner Heimat, schließlich ist er in Welzin, einem Ortsteil der Stadt, aufgewachsen. Erfahrung in der Kommunalpolitik hat er – seit zwei Legislaturperioden sitzt er bereits im Stadtparlament.

Hagemann würde sich freuen, wenn er bei der Kandidatur nicht allein bleibt. „Es geht schließlich um unsere Stadt. Warum sollen die Wähler nicht auch eine Alternative haben“, so der Heizungskundendienstmonteur.

Eine Alternative, wie beispielsweise Günther Jikeli. Wenn es um Bürgermeisterwahlen in der Stadt geht, ist der SPD-Mann eigentlich zur Stelle. „Ich habe mich noch nicht entschieden, würde das aber gerne machen“, sagt Jikeli auf Nachfrage. Und weiter: „Man muss sehen, wer kandidiert. Wenn es gute Kandidaten sind, würde ich sie auch unterstützen“, sagt der 76-Jährige.

Gläserner Aufzug für Anklamer Tor

Jikeli will seine Entscheidung – „spätestens Mitte Februar“ – von Signalen aus Schwerin abhängig machen. „Man muss schauen, was in der zweieinhalbjährigen Legislatur für die Stadt noch möglich ist. Ich werde mit dem Land Gespräche führen, ob anstehende Projekte finanziell unterstützt werden können.“

Ganz oben steht bei ihm die Belebung der Innenstadt. „Wir müssen das Anklamer Tor, das älteste erhaltene Bauwerk der Stadt, noch attraktiver machen. Zu der bestehenden Ausstellung und dem Trauraum braucht es noch eine Cafeteria. Vor allem muss das Gebäude behindertengerecht werden. Dafür benötigen wir einen gläsernen Aufzug.“

Das Anklamer Tor, die Kirche und die stadtgeschichtliche Ausstellung im Obergeschoss des Rathauses könnten eine touristische Route für Gäste der Stadt werden. „Dafür würde ich mich als Bürgermeister einsetzen“, sagt Jikeli und bringt den Hafen ins Spiel.

Der neue Hafen, der rund 20 Millionen Euro gekostet hat und den Jochen Storrer als sein Lebenswerk bezeichnet, ist noch unvollendet. Noch immer fehlt dort das Restaurant. „Wir brauchen da auch Stellplätze für Wohnmobile mit der notwendigen Infrastruktur“, ergänzt Jikeli.

Eine Kandidatur schließt Paul Kaspereit aus. Der 33-Jährige sitzt für die AfD in der Stadtvertretung. „Aus beruflichen Gründen ist das keine Option. Als ehrenamtlicher Bürgermeister muss man die Zeit haben“, sagt der Altenpfleger, der sich zu möglichen Kandidaten nicht äußern will. „Ich wünsche mir einen fairen Wahlkampf.“ Auch vom künftigen Stadtoberhaupt erhofft er sich, die Stadtvertreter zu einen, „unabhängig vom Parteibuch. Sie sollten die Stadt mit den Ortsteilen im Fokus haben.“

Wohnraum für junge Familien

Mit Olaf Hagemann als Bürgermeister soll es beim Wohnungsbau in der Stadt vorangehen. „Wir müssen Wohnraum schaffen, damit auch junge Familien in die Stadt ziehen. Wir haben eine Grundschule und eine Kita mit Hort.“ 2023 könnten vielleicht die ersten Häuslebauer schon zum Zuge kommen. Hinter dem Traktorenmuseum ist eine Eigenheimsiedlung mit zwölf Parzellen geplant. Ferienhäuser sind hier ausgeschlossen.

Auch Jikeli hat das im Blick: „Ohne finanzielle Hilfe aus Schwerin können wir unsere 72 städtischen Wohnungen weder sanieren noch renovieren. Auch hier gibt es noch Gesprächsbedarf“, so der Stadtvertreter.

Nach dem Rücktritt von Jochen Storrer bleibt bis zur Neuwahl ein Platz in der Stadtvertretung frei. „Ich wünsche mir einen vernünftigen Wahlkampf. Ich gönne es jedem. Hauptsache, wir arbeiten gut zusammen“, sagt Olaf Hagemann.

Ob er damit auf die Bürgermeisterwahl 2019 in der Stadt Usedom zielt? Damals waren in der sogenannten Flyer-Affäre Storrer und Jikeli böse aneinander geraten. Storrer gewann die Wahl deutlich mit 544 Stimmen, Jikeli kam auf 276.

Von Henrik Nitzsche