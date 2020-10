Stadt Usedom will wieder Status „Grundzentrum“ bekommen

Usedom

Die Usedomer, die sich Mittwochabend auf Einladung von Bürgermeister Jochen Storrer im Rathaussaal versammelt haben, taten alles, um ihre Stadt ins rechte Licht zu rücken. Anlass war eine Einladung zum sogenannten Kleinstadt-Dialog, für dessen Moderation der Regionale Planungsverband die complan Kommunalberatung GmbH beauftragt hat. Seit einem Jahr finden solche Foren in den 30 Kleinstädten Vorpommerns statt, die immerhin 50 Prozent der Fläche ausmachen und in denen 40 Prozent der Einwohnerschaft zu Hause sind. Ziel ist es, den Ist-Zustand ebenso zu benennen wie Herausforderungen und Zielsetzungen. Im Idealfall könne ein Netzwerk zwischen den Kleinstädten geknüpft werden, aus dem ein produktiver Erfahrungsaustausch erwachsen könnte, so die camplan-Moderatorin Claudia Pötschick.

„Wir fangen nicht bei null an“, hat Vize-Bürgermeister Olaf Hagemann mit Verweis auf respektable Investitionen der vergangenen Jahre klargestellt. Trotz allem: Auch wenn die Stadt wichtige Versorgungsaufgaben für das Umland mit wahrnimmt und die entsprechende Infrastruktur wie Amtssitz, Grundschule, Kindergarten, Apotheke, Tankstelle, Sozialstation, Arztpraxen und Einkaufszentren etc. zu bieten hat, muss sie um den vor 20 Jahren verlorenen Status „ Grundzentrum“ kämpfen. Diesen wieder zu erlangen ist seit Jahren erklärtes Ziel der Stadtvertretung.

Einwohnerrückgang durch fehlende Arbeitskräfte

Und so ist es am Mittwoch neben der Darstellung des Vorhandenen auch um Mängel gegangen und um deren Ursachen. Dass die Zahl der Einwohner seit Beginn der 1990er Jahre rückläufig ist, habe vor allem mit dem Fehlen von Arbeitsplätzen zu tun. Selbst die Überlegung, dass man Beschäftigten aus den Seebädern in Usedom günstig kommunalen Wohnraum anbieten könnte, verbietet sich mit dem Blick auf verstopfte Straßen und einem in dem gleichen Dilemma steckenden öffentlichen Personennahverkehr. Soweit eine der Tatsachen, die sich auch mit dem bestem Willen nicht wegdiskutieren lässt.

Was aber kann man tun, um die Stadt für Besucher attraktiver zu machen und sie im Idealfall zum Bleiben und Investieren zu animieren? Ideen gibt es genug. Manches, wie der Vorschlag, einen behindertengerechten Rundweg um den Usedomer See zu schaffen, scheitert in absehbarer Zeit jedoch am Geld. Aber könnte man nicht viel mehr mit der spannenden Geschichte der einstigen Ackerbürgerstadt punkten? Der geschichtsträchtige Schlossberg, das Anklamer Tor und die Marien-Kirche bieten sich dafür als eherne Säulen geradezu an. Wie Mittwochabend von mehreren Seiten versichert wurde, ist in dieser Hinsicht einiges in Bewegung. Der Tourismusausschuss ist dran.

Die Moderatorin zeigte sich am Ende auch sichtlich beeindruckt von den Dialog-Partnern, die sich allesamt nahezu liebevoll zu ihrer Stadt bekannt haben. Dass das Kulturangebot seit Monaten gen null tendiert, hat vor allem mit den coronabedingten Einschränkungen zu tun. Manchmal aber fehlt für die Umsetzung guter Ideen schlicht und einfach „ein Zugpferd“. Idealerweise ein Marketing-Kenner, einer, der sich mit Werbestrategien und Fördertöpfen gleichermaßen gut auskennt. Bleibt zu wünschen, dass Usedom im Vorpommerschen Planungsverband entsprechend gewichtet wird - und dem Dialog eine professionelle Begleitung des Entwicklungsprozesses folgen kann.

Von Ingrid Nadler