Wolgast

Etwa 25 Jahre ist es her, dass in Wolgast ein Blockbuster über die Kinoleinwand flimmerte. Der letzte, aus Ueckermünde stammende Betreiber des einstigen Filmtheaters „Frieden“ in der Chausseestraße sah sich aus Mangel an Publikum Mitte der 1990er Jahre gezwungen, den Filmprojektor endgültig auszuschalten. Seitdem beklagen die Peenestädter diesen Verlust und richten, wenn sie entsprechend befragt werden, die Neueröffnung eines Kinobetriebes als einen ihrer Dauerwünsche an die Stadt.

Nun könnte dem Mangel in gewisser Weise Abhilfe geschaffen werden. Über das Programm Leader der Europäischen Union ließ sich die Stadt die Anschaffung einer großen Kinoleinwand, eines leistungsstarken Beamers sowie eines entsprechenden Soundsystems finanziell fördern, wie Kristin Wolf bestätigt, Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH. „Damit verfügen wir jetzt über ein Komplettpaket für hochwertige Vorführungen“, so Wolf.

Filmabend im Museum in Vorbereitung

Kristin Wolf ist Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH. Quelle: Tom Schröter

Wegen der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie kam das mobile Kino bisher nicht zum Einsatz. Nun gibt es jedoch Bemühungen, Teile der neuen Technik während eines Filmabends am 26. Oktober um 18 Uhr im Saal des Wolgaster Stadtmuseums zur Premiere zu verhelfen. Museumsleiter Stefan Rahde hat das dafür nötige Hygienekonzept erarbeitet und wartet aktuell auf dessen Genehmigung durch das Gesundheitsamt des Landkreises.

Sollte es grünes Licht für die Veranstaltung geben, soll am besagten Premierentag der 45-minütige Wolgaster Vereinsfilm gezeigt werden, der im Medienkurs des Runge-Gymnasiums unter Anleitung der Medienpädagogen Jens Scherer und Stefan Trampe entstanden ist. Darin erfährt der Zuschauer viel Wissenswertes und Neues über das vielfältige Vereinsleben in der Stadt. Konkret werden in dem Dokumentarfilm elf Vereine näher vorgestellt – vom Wolgaster Bewegungsverein 2000 über den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr bis hin zum Förderverein St. Gertrud. Nach der Vorführung sollen zudem einige an dem Filmprojekt Beteiligte zu Wort kommen und über ihre Arbeit berichten.

Einsatz in Räumen und im Freien möglich

Die mobile Kinotechnik eignet sich laut Kristin Wolf auch für den Einsatz in den Gemeinden des Amtsbereiches Am Peenestrom. „Hier denken wir an die Einwohner, die ansonsten aus verschiedenen Gründen keine Möglichkeit haben, zu einem Kino zu kommen.“ Das transportable Filmtheater könne sowohl in Gemeindehäusern als auch im Freien aufgebaut werden. Auch zum Beispiel in Schulen, Kitas oder zum Beispiel in den Wolgaster Anlagen sei ein Einsatz möglich. „Wichtig ist, dass eine Stromquelle vorhanden ist“, betont Kristin Wolf. Die Bitte um weitere Informationen oder Anmeldungen sei per E-Mail zu richten an sekretariat@usedom-peene.de.

Von Tom Schröter