In der Stadt Wolgast hat in jüngerer Zeit an mehreren Stellen frisches Grün Einzug gehalten. So wurden zum Beispiel entlang des zum Weidehof führenden Plattenweges 24 junge Ahornbäume gepflanzt.

„Hierbei handelt es sich um Ausgleichspflanzungen für jene Bäume, die im Zuge der Erneuerung des Schwarzen Weges zwischen dem Tannenkampweg und dem Fischmarkt gefällt werden mussten“, teilt Annette Wegner vom Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung mit.

24 Ahornbäume säumen jetzt Weg zum Weidehof

Wie die Mitarbeiterin berichtet, wurden am Schwarzen Weg insgesamt 27 Ebereschen sowie ein Birnen- und ein junger Apfelbaum abgeholzt. „Die Ebereschen, dies haben von einem Baumgutachter vorgenommene Untersuchungen ergeben, litten allesamt an Triebsterben und hatten nur noch eine Reststandzeit von maximal fünf bis zehn Jahren“, so Annette Wegner. Als Ausgleich für die Fällung sei die Stadt, außer zu den erwähnten Ersatzpflanzungen, vom Landkreis Vorpommern-Greifswald auch zu Einzahlungen in den Alleenfonds und auf ein Ökokonto verpflichtet worden.

Weitere junge Bäume wurden kürzlich entlang der soeben sanierten Hermannstraße gepflanzt. Die zuvor vorhandenen alten Gehölze wurden hier durch fünf chinesische Wildbirnen ersetzt, die zwischen den Parktaschen auf der südlichen Straßenseite platziert wurden. Die inklusive Leitungsbau für 516 000 Euro erneuerte Straße war am 28. Mai dieses Jahres feierlich übergeben worden. Sie ist die erste Straße, die im neuen Wolgaster Sanierungsgebiet Fischerwiek realisiert wurde. Ab Januar 2021 wird die Sandbergstraße folgen. In den nächsten 15 Jahren sollen in dem alten Wolgaster Stadtteil insgesamt 27 Millionen Euro aufgewendet werden.

Auch an der gerade sanierten Hermannstraße wurden neue junge Bäume gesetzt. Quelle: Tom Schröter

Neue Bäume an der Schule

Neuanpflanzungen sind demnächst auch im Bereich der Regionalen Schule mit Grundschule an der Heberleinstraße vorgesehen, wie der Leiter des Baubetriebshofes, Nico Oberndörfer, auf Nachfrage informiert. „Im Schulgarten und auf dem Schulhof sollen in Abstimmung mit einem Baumgutachter und dem Hausmeister viele unterschiedliche Baumarten angepflanzt werden“, verkündet Oberndörfer, darunter zum Beispiel Kastanie, Buche, Walnuss, Eiche, Esche, Linde und Ulme. Die Vielfalt solle dazu beitragen, dass die Schulkinder in die Lage versetzt werden, unterschiedliche Laubbaumarten selbst zu bestimmen.

Unterdessen stehen die oben erwähnten Sanierungsarbeiten am Fischmarkt unmittelbar vor ihrem Abschluss. „Ende November soll die Maßnahme bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt sein“, sagt Annette Wegner. Unter anderem wegen Zusatzarbeiten im Zusammenhang mit dem komplizierten Baugrund war es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Zudem erhöhte sich das Investitionsvolumen um 112 500 auf nunmehr 1,035 Millionen Euro.

Schwarzer Weg ist jetzt eine Asphaltbahn

Der sechste und letzte Bauabschnitt verläuft von der Einmündung Wasserstraße in Richtung Dreilindengrund und erstreckt sich bis zur Gaststätte des Anglervereins, wo ein Wendehammer eingerichtet wurde. Bevor die Fahrbahn ihre Asphaltdecke erhielt, wurden im Straßenbett Anschlussleitungen für Regenwasser, Schmutz- und Trinkwasserleitungen sowie Niederschlagswasserkanäle verlegt.

Im Zuge des sechsten und letzten Bauabschnitts der Sanierung des Wolgaster Fischmarktes wird auch der zum Tannenkampweg führende Schwarze Weg erneuert. Quelle: Tom Schröter

Zudem entstanden Pkw-Parkplätze auf Höhe der ASB-Kita „Brummkreisel“ sowie ein neuer Gehweg und neue Laternen entlang der Straße. Der bisher mit Betonplatten befestigte Schwarze Weg wurde als Asphaltbahn hergerichtet.

