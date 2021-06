Stadt Wolgast steckt Ziele für die nächsten 15 Jahre ab

Wolgast

Zwölf Mal hat der zeitweilige Begleitausschuss Stadtentwicklung in Wolgast seit Februar 2020 getagt. Nun ist der Entwurf des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) fertig. Auf 181 Seiten sind die Entwicklungsziele festgehalten, die sich Wolgast für die Jahre 2021 bis 2035 gesteckt hat und auch umsetzen möchte.

In der Stadtvertretersitzung am 14. Juni soll über das Papier abgestimmt werden. Zudem kündigte der Ausschussvorsitzende Martin Schröter (Fraktion Kompetenz für Wolgast) an, das Konzept gemeinsam mit Planern, Stadtverwaltung und Stadtvertretern zu einem späteren Termin öffentlich vorzustellen und zu erklären.

„Alle Fraktionen konnten mitmachen“

Martin Schröter (KfW) leitet den Ausschuss für Stadtentwicklung in Wolgast Quelle: Tom Schröter

Am Dienstagabend kam der Begleitausschuss letztmalig zusammen, um noch einige offene Punkte zu diskutieren. Wie bei den elf Treffen zuvor, tagte das Gremium wiederum hinter verschlossenen Türen, was Schröter im Nachhinein bedauert. „Es wäre besser gewesen, auch die Öffentlichkeit stärker in diesen Prozess einzubinden“, meint er nun. Positiv sei zu konstatieren, dass die Stadtvertreter und externe Fachleute viele Meinungen, Vorschläge und Ideen eingebracht hätten: „Das werte ich als Erfolg. Alle Fraktionen konnten mitmachen.“

Am Dienstag, so berichtet Schröter, sei es konkret um die Entwicklung des Areals östlich der Tankstelle in Mahlzow und darum gegangen, wie das Terrain Bahnhofstraße 1 und 2 gegenüber der historischen Post künftig genutzt werden könnte. „Das ISEK ist ein Leitfaden für die nächsten 15 Jahre. Es soll kein Knebel sein, sondern Möglichkeiten für eine Gestaltung eröffnen“, so der Ausschusschef. „Das Konzept beinhaltet wichtige Weichenstellungen für bisher völlig unterentwickelte Standorte sowie das Setzen von Prioritäten. Und das ISEK ist die Voraussetzung, um Fördermittel zur Umsetzung konkreter Projekte bekommen zu können. Denn als Stadt allein können wir bestimmte Vorhaben nicht finanzieren.“

Unterteilt in fünf Handlungsfelder

Zunächst, so informiert Schröter, enthalte die Konzeption statistische Erhebungen zum Istzustand und Prognosen etwa zur Bevölkerungsentwicklung oder zu Handel und Gewerbe. Das ISEK unterteile sich in folgende fünf Handlungsfelder: Stadtkultur, Wohnen und Wohnumfeld; Bildung, Sport, Spiel und Soziales; Hafen, maritime Wirtschaft, Einzelhandel und Gewerbe; Tourismus, Kultur und Freizeit; urbanes Grün und Verkehrsinfrastruktur.

Das Umfeld der St.-Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof soll neu gestaltet und als Naherholungsraum aufgewertet werden. Quelle: Tilo Wallrodt

„Diesen Feldern wurden jeweils spezielle Ziele zugeordnet“, erklärt der KfW-Stadtvertreter. Als besonders dringende Vorhaben seien zum Beispiel die Sanierung des Schulgebäudes am Kirchplatz, die Umsetzung des Großvorhabens Schulcampus in Nachbarschaft der Regionalen Schule „Kosegarten“ sowie die Entwicklung des Stadthafens im ISEK festgeschrieben. Weiteren Raum nehmen unter anderem die künftige Nutzung und weitere Erschließung des Weidehof-Terrains, die Aufwertung der Badestelle am Dreilindengrund und der Belvedere-Anlagen, die Neugestaltung des Areals rings um die Gertrudenkapelle samt Lapidarium als Naherholungsraum, Investitionen im Tierpark und die Umnutzung des alten Gymnasiums am Lustwall ein.

ISEK stetig fortschreiben und ergänzen

„Ganz wichtig ist auch, dass das ISEK in den nächsten Jahren stetig fortgeschrieben und ergänzt wird“, so Schröter weiter. Die in der Diskussion befindlichen Ansiedelungen und Investitionen an der Hufelandstraße (frühere Oberschule IV) und an der Wilhelmstraße/Fischmarkt seien zum Beispiel in der Konzeption noch nicht enthalten.

Blick auf jenen Teil des Stadthafens, der für die Fahrgastschifffahrt genutzt wird. Andere Hafenbereiche liegen seit Jahren wirtschaftlich brach. Quelle: Tilo Wallrodt

Diese und weitere aktuell debattierte Vorhaben dürften jedoch ebenfalls entscheidend dafür sein, in welche Richtung sich die Stadt am Peenestrom entwickelt. So findet sich auf der Tagesordnung des am 3. Juni tagenden Bauausschusses zum Beispiel der Punkt „Grundsatzbeschluss Rathaus“, der jedoch auch wiederum unter Ausschluss der Öffentlichkeit debattiert wird. Der von der Verwaltung favorisierte Neubau eines Rathauses/Bürgerhauses vis-à-vis der alten Post erwies sich bisher als ein kommunalpolitisches Streitthema. Für Diskussionsstoff ist also weiterhin gesorgt.

Von Tom Schröter