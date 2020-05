Stadt Wolgast will Lapidarium parkähnlich gestalten

Wolgast

Die Stadt Wolgast möchte das Lapidarium auf dem Alten Friedhof verlegen und umgestalten. Die Sammlung der Grabmale bekannter Persönlichkeiten der Stadtgeschichte befinden sich zurzeit rechts es Gehweges, der vom Friedhofseingang an der Chausseestraße zur St.-Gertrud-Kapelle führt. „An dieser Stelle gehen die Objekte leider ein bisschen unter“, meint Nico Oberndörfer, Leiter des Baubetriebshofes der Stadt. „Gerade für junge Menschen ist die Anlage als Lapidarium nicht erkennbar.“

Daher sei vorgesehen, die Grabsteine, -kreuze und so weiter auf eine etwa 50 Meter entfernte ausgedehnte Wiese auf der anderen Seite des Weges zu verlegen. „Wir haben einen Generationswechsel – der Friedhof ist im Wandel“, erklärt Oberdörfer mit Verweis etwa auf verschiedene Plätze für anonyme Bestattungen. „Daher ist vorgesehen, das Lapidarium in parkähnlicher Form zu gestalten, Pflanzungen anzulegen und die einzelnen Steine entsprechend ihrer Art und Größe anzuordnen.“ An dem neuen Platz könne die Sammlung auch weiter vervollständigt werden.

Mehrere der Steine wurden gesponsert

Arno Voigt, Hauptinitiator des Lapidariums, reagiert gereizt auf die Pläne. „Mehrere der Steine wurden von Angehörigen der einst Verstorbenen oder von Privatpersonen gesponsert“, sagt er. Daraus ergebe sich eine besondere Verantwortung für den Umgang mit den Objekten. Außerdem, so findet der 85-Jährige, seien die Stücke am aktuellen Standort sehr gut aufgehoben. Hier sei die Anlage stets regelmäßig gepflegt worden. Arno Voigt ist skeptisch, ob dies auch nach einer Verlagerung der Fall sein werde.

Rund 75 Biografien wichtiger Persönlichkeiten aus der Wolgaster Stadtgeschichte hat Rentner Arno Voigt (85) in den vergangenen Jahren erforscht. Quelle: Tom Schröter

Aber auch Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) ist für einen Standortwechsel. „Wir möchten, dass die Anlage vernünftig aussieht, und das ist meiner Meinung nach derzeit nicht so“, erklärt er auf Nachfrage. In einer Arbeitsgruppe sei bereits ein Übersichtsplan für die Neugestaltung entstanden. „Zudem haben wir Mittel aus dem Vorpommern-Fonds beantragt, um eine Beschilderung von Grabsteinen finanzieren zu können“, so Weigler, der empfiehlt, jeweils Schilder mit einem Porträt der verdienstvollen Persönlichkeiten sowie den Lebensdaten und der jeweiligen Funktion aufzustellen. Auch stimmt Weigler der Erhaltung historischer Bestattungskultur zu, was zum Beispiel einige mit geschmiedeten Zäunen eingefriedete Gräber angeht.

Beschilderung der Grabsteine angeregt

Der Förderantrag beinhaltet laut Mitteilung des Bürgermeisters außerdem die Einwerbung von Mitteln für eine Digitalisierung jener Biografien, die Arno Voigt mit viel Akribie und Leidenschaft in den vergangenen Jahren erforscht hat. Insgesamt trug der Wolgaster etwa 75 Lebensläufe von bedeutenden Peenestädtern zusammen, die zumeist auf dem Alten Friedhof links und rechts der Feldstraße bestattet sind. Dabei war es sein Anliegen, dass diese Personen, die sich in vielerlei Hinsicht um die Stadt verdient machten und ihr Wirken in den Dienst der Allgemeinheit stellten, nicht in Vergessenheit geraten. Zu diesen Menschen zählen unter anderem Fabrikbesitzer, Kaufleute, Händler, Künstler, Förderer, Behördenvertreter, Reeder, Kapitäne und Konsuln, die in der Stadt am Peenestrom Spuren hinterließen. Neun Grabsteine möchte er der Sammlung noch hinzufügen. Ende Mai sollen Biografien auch wieder in der St.-Petri-Kirche ausgestellt und zu studieren sein.

Auch einige solche Zeugnisse einstiger Bestattungskultur, wie die schmiedeeiserne Einfriedung der Grabstelle Meier, sollen für die Nachwelt erhalten bleiben. Quelle: Tom Schröter

Nico Oberdörfer kann sich durchaus vorstellen, Interessierten die Biografien in der soeben sanierten St.-Gertrud-Kapelle in digitaler Form an einem Monitor zugänglich zu machen. „Dies“, so betont er, „muss aber zunächst mit den Mitgliedern des Fördervereins der Gertrudenkapelle besprochen werden.“

