Stadt Wolgast zieht die Reißleine: Diese Müllcontainer verschwinden 

In der Entsorgung von Altglas, Altpapier und Altkleider gibt es im Stadtteil Wolgast-Nord eine Änderung: Da die Entsorgung von Abfällen in der Makarenkostraße, gegenüber der Hausnummer 19, über die Maßen unsachgemäß durch Bürger und Firmen erfolgte, somit eine ständige kostenintensive Nachsorge notwendig war und diese Art und Weise der Entsorgung sich äußerst negativ auf das Stadtbild auswirkte, sieht die Stadt Wolgast sich gezwungen, den Containerstellplatz dort aufzulösen.

„Die Container für Altglas, Altpapier und Altkleider werden auf andere Standorte verteilt, so dass die zur Verfügung stehenden Kapazitäten für die Entsorgung nicht minimiert werden“, teilt die Stadt mit.

Die Ausweichstandorte sind: Altglascontainer zum Sammelplatz Puschkinstraße und Altkleidercontainer zum Sammelplatz Diesterwegstraße, 4 Altpapiercontainer: 1x Puschkinstraße, 2 x Gorkistraße (in der Nähe der dortigen Altglascontainer) und 1x Makarenkostraße am Kleeblattcenter.

Die Stadt Wolgast appelliert nochmals nachdrücklich an Alle: „Bitte entsorgen Sie Ihre Abfälle sachgerecht – stellen Sie keine Abfälle neben die Container. Wenden Sie sich vertrauensvoll an die Stadt Wolgast, wenn Sie Verursacher unsachgemäßer, illegaler Abfallentsorgung feststellen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

