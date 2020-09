Wolgast

Die Pläne der ST Wolgast GmbH & Co. KG für den Wolgaster Ortsteil Mahlzow bleiben weiter aktuell. Zwar wurde während der Stadtvertretersitzung am Montagabend kein Grundsatzbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das rund 8,4 Hektar große Plangebiet südlich der B 111 gefasst, die Stadtvertretung entschied aber, mit Investor Harry Heller weiter über Art und Umfang der geplanten Investitionen zu verhandeln.

Das Plangebiet ist in zwei Sondergebiete unterteilt. Das eine ist zum Beispiel für großflächigen Einzelhandel – rund 2000 m² Verkaufsfläche für Rewe – und ein Fastfoodrestaurant – rund 500 m² für Burger King – reserviert. Im zweiten Sondergebiet sollen Flächen für Freizeit, Erholung, Gastronomie, Tourismus und Beherbergung/Hotel ausgewiesen werden.

Baumarkt statt Rewe ?

Mit großer Mehrheit stimmte das Stadtparlament am Montag für zwei Anträge von der KfW- und der AfD-Fraktion. In dem von Torsten Wodtke unterschriebenen KfW-Antrag ist von einer Wiederaufnahme der Gespräche mit dem Investor und davon die Rede, anstatt eines Vollsortimenters ( Rewe) lediglich einen vergleichsweise kleinen Discounter zu bauen.

Der von Fraktionschef Henry Kammel formulierte Antrag der AfD zielt in dieselbe Richtung: Demnach solle das Sondergebiet I „außer einer Einkaufsmöglichkeit zur Nahbereichsversorgung nur mit Fachmärkten ohne zentrenrelevante Kernsortimente belegt werden (zum Beispiel Baumarkt), um keine Kaufkraftabwanderung aus der Stadt zu forcieren“. Und das Gesamtvorhaben dürfe nicht den in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet beabsichtigten Bau der Wolgaster Ortsumgehung gefährden.

Ansiedlung touristischer Angebote

Mit der Beschlusslage will das Stadtparlament also einerseits die geplanten Verkaufseinrichtungen auf maximal 800 Quadratmeter reduzieren und andererseits einer Ansiedelung der touristischen Angebote den Weg ebnen, von denen man sich Synergien für das gesamte Stadtgebiet erhofft. Ob diese Strategie aufgehen wird, ist derzeit ungewiss. Investor Heller wollte sich am Dienstag auf OZ-Anfrage hierzu nicht konkret äußern. Die Planung befinde sich noch in einem sehr frühen Stadium. „Ich führe zurzeit mehrere Gespräche“, sagte er, „ich denke, dass wir insgesamt eine Lösung finden werden.“

Im Widerspruch zum Einzelhandelskonzept

Am Montag hatte vor der Stadtvertretung Marten Belling, der bei der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Neubrandenburg für den Bereich Raumordnung/Regionalplanung/Energie zuständig ist, zum erwähnten Bebauungsplan Stellung genommen. Er warnte davor, „einen kompletten neuen großflächigen Einzelhandelsstandort außerhalb der Kernstadt entstehen“ zu lassen. „Dies steht ganz klar im Widerspruch zum Einzelhandelskonzept der Stadt“ und habe „erhebliche Auswirkungen“ auf die übrigen Handelsstandorte in Wolgast und im Bereich des Amtes Usedom Nord.

Laut Belling bestehe bei einer Umsetzung des B-Planes in seiner ursprünglichen Form „die Gefahr, dass die wirtschaftliche und touristische Entwicklung im zentralen Versorgungsbereich der Stadt nachhaltig geschwächt und gefährdet wird“. Der IHK-Vertreter verwies auf die vorgesehene touristische Vermarkung des Stadthafens und des nördlichen Teils der Schlossinsel und eine mögliche drohende Konkurrenzsituation. Denn die für die Ansiedelung in Mahlzow erwogenen Freizeitattraktionen seien bisher nicht konkret benannt worden.

Unabhängiges Gutachten empfohlen

Belling empfahl den Wolgastern, vor einem B-Plan-Beschluss ein Gutachten in Auftrag zu geben, das die Auswirkungen des zu konkretisierenden Mahlzower Gesamtprojekts auf die Stadt und deren Umgebung untersucht. Zudem solle die Stadt ihr Vorgehen mit übergeordneten Behörden, wie zum Beispiel dem Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern in Greifswald, abstimmen.

