Hohendorf/Wolgast

Das Amt Am Peenestrom trifft derzeit die notwendigen Vorbereitungen für Baustellen in Hohendorf und in Wolgast. Zum einen geht es um den Neubau der Versickerungsanlage in der Straße Peeneblick, der in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden soll. Die Arbeiten für den ersten Abschnitt sollen im Herbst starten. Die Baukosten werden auf 80 000 Euro geschätzt.

Die zwei vorhandenen im Zuge der Erschließung des Baugebietes auf dem Hohendorfer Berg angelegten Versickerungsanlagen sind bei Starkregen, der in jüngerer Zeit immer häufiger auftritt, derart überlastet, dass überschüssiges Regenwasser auf private Grundstücke läuft, so dass Folgeschäden entstehen.

Schadenersatzansprüche rechtzeitig abwenden

Wie aus dem Rathaus weiter mitgeteilt wird, komme die Stadt mit den geplanten Bauarbeiten ihrer Verkehrssicherungspflicht nach. Schadenersatzansprüche Dritter sollen so rechtzeitig abgewendet werden. Die erforderlichen Baugrunduntersuchungen und Vermessungsarbeiten seien in Auftrag gegeben worden. Das Baugrundgutachten liegt inzwischen vor. Der zweite Bauabschnitt soll 2021 folgen.

Das Wohngebiet auf dem Hohendorfer Berg soll künftig besser gegen die Folgen von Starkregen-Ereignissen geschützt werden. Quelle: Tom Schröter

Zum anderen plant das Amt die Sanierung eines veralteten Durchlasses, der die Straße Am Mühlenbach im Ortsteil Hohendorf etwa auf Höhe der Hausnummer 4 unterquert. Als Folge des Verschleißes wird der darüber führende unbefestigte Weg zunehmend durch seitliche Böschungsabbrüche in Mitleidenschaft gezogen, so dass auch hier Handlungsbedarf besteht.

Der Baubeginn ist im dritten Quartal 2021 vorgesehen, wobei die Arbeiten voraussichtlich bis zum zweiten Quartal 2022 andauern werden. Bis dahin sollen die Planung, Untersuchungen des Baugrundes und die Vermessung erledigt sein. Der konkrete Umfang der Gesamtkosten kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

Ab 2021 soll die Puschkinstraße saniert werden

In Planung ist außerdem die 2021/2022 beabsichtigte Sanierung der Wolgaster Puschkinstraße. Diese Straße ist im gleichen schlechten Zustand wie bis vor Kurzem die Baustraße 35-45, die gegenwärtig neu ausgebaut wird. Die Puschkinstraße soll ebenfalls eine Asphaltfahrbahn erhalten und überdies mit einem neuen Gehweg aus Betonpflaster ausgestattet werden. Insgesamt rund 280 000 Euro wird die Stadt für diese Bauarbeiten ausgeben. Im Zuge der Arbeiten will der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland-Wolgast im Straßenbett neue Leitungen für Schmutz-, Trink- und Niederschlagswasser verlegen.

Kurz vor seiner Fertigstellung ist unterdessen der ca. 225 000 Euro teure Ausbau der 132 Meter langen Seilergasse inklusive Entwässerung, Beleuchtung und mehrerer Pkw-Stellplätze. Am Bauende befindet sich ein Wendehammer, von dem aus eine Feuerwehrzufahrt zur Schule am Paschenberg verläuft. Schon im Juli wurde der Neuausbau der Von-Goethe-Straße abgeschlossen. Das Granitpflaster ist einer Bitumendecke gewichen, was Kosten von 70 000 Euro mit sich brachte. Hier nutzte der Zweckverband die Gelegenheit, um auf der Trasse seinerseits neue Kanäle für Schmutz- und Niederschlagswasser in großer Tiefe zu verlegen.

Von Tom Schröter