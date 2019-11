Stadtentwicklung: Wolgast erhält Sonderausschuss

Wolgast

Die Wolgaster Stadtvertretung will einen gesonderten zeitweiligen Ausschuss einrichten, der sich speziell mit der Stadtentwicklung befasst. „Das Gremium soll sich vor allem mit der aktuellen Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts und der Wirtschaftsförderung beschäftigen“, erklärt der Abgeordnete Martin Schröter (Kompetenz für Wolgast) seinen Vorstoß.

„Uns fehlt als Stadt ein Konzept für ein planvolles Handeln“, so Schröter, der Wolgast einen wirtschaftlichen Stillstand attestiert. Hinsichtlich des Leerstands von Ladenlokalen in der Innenstadt sei die Talsohle noch nicht erreicht. Und: „Die Steuereinnahmen sinken dramatisch. Was wir brauchen, ist eine Willkommenskultur für Gründer“, so der stellvertretende KfW-Fraktionschef.

CDU-Stadtvertreter Ralf Pens plädiert dafür, den Sonderausschuss mit klaren Strukturen zu versehen und dessen Aufgabenfelder klar abzugrenzen. Nun soll die Stadtverwaltung in Abstimmung mit Schröter und den Fraktionsspitzen bis zur nächsten Ratssitzung am 9. Dezember für den zu bildenden Ausschuss einen Aufgabenkatalog formulieren. Dieser soll sicherstellen, dass die Arbeit des neuen Gremiums nicht mit jener des bestehenden Ausschusses für Bauen, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt kollidiert.

Schröter hatte kürzlich öffentlich angeregt, es parlamentarisch zur Chefsache zu machen, kleine und mittelständische Unternehmen in Wolgast anzusiedeln, anstatt sich nur auf den Tourismus zu konzentrieren. Seiner Meinung nach steht gegenwärtig die wirtschaftliche Stadtentwicklung nicht im Hauptfokus der lokalen Politik. Dabei bildeten Handwerker und Dienstleister als solider Mittelstand doch das ökonomische Rückgrat der Stadt. Im neuen Ausschuss solle es planvoll und strategisch insbesondere um Leitbildfindung, Einzelhandelskonzeption, Wirtschaftsförderung und Quartierentwicklung gehen.

Von Tom Schröter