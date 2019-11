Stadtlauf-Spende geht an junge Usedomer

Usedom

Auch in diesem Jahr kommt der Erlös des Stadtlaufes in Usedom, der am 3. Oktober bereits zum fünften Mal von der SPD-Fraktion der Stadtvertretung organisiert wurde, Usedomer Kindern zugute. Die 500 Euro, die aus Startgeldern und großzügigen Spenden zusammengetragen wurden, sind am Freitagabend der Kindergruppe der Kirchgemeinde Usedom übergeben worden.

Stadtvertreter Günther Jikeli erklärte den Kindern das Motto des Laufes: „Für ein friedliches Deutschland in einem geeinten Europa“. Er bedankte sich bei allen, die am Tag der Deutschen Einheit zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Als Gemeindepädagogin Vera Bessmann die Mädchen und Jungen befragte, wofür die große Summe ihrer Meinung nach verwendet werden sollte, ließen die Vorschläge nicht lange auf sich warten: Eislaufen, Kino oder Schwimmbad. „Wir werden uns in Demokratie üben und die Mehrheit entscheiden lassen“, versprach die Pädagogin und griff erst einmal zur Gitarre.

Bis zum dritten Advent muss sich das Märchenspiel der Kindergruppe sitzen, das um 15 Uhr in der Usedomer St. Marien-Kirche aufgeführt werden soll. Dort werden außerdem über 30 Weihnachtskrippen aus aller Welt zu sehen sei. Pastor Christoph Tiede hofft auf einen regen Besuch des Gotteshauses.

Von Ingrid Nadler