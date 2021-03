Ückeritz

Wer gut kochen kann, technisches Verständnis hat und die Grundregeln der Seefahrt beherrscht, dürfte der richtige sein. Die Gemeinde Ückeritz sucht für Stagnieß einen Hafenmeister. „Bewerbungen sind eingegangen. Die werden jetzt gesichtet und durch die politischen Gremien gehen“, sagt Toni Schulz, Kurdirektor in Ückeritz.

Die Aufgaben des Hafenmeisters (von April bis Oktober) sind bei der Ausschreibung an die Betreibung einer Gastronomie geknüpft. Dafür soll die Terrasse (127 m²) am Hafenmeisterhaus genutzt werden. Auf dem Portfolio des Hafenmeisters steht auch: Einweisung in die Liegeplätze, Kassierung der Liegegebühr, Reinigung der Toiletten und Pflege des Hafenumfeldes.

Seit zwei Jahren betreibt der Eigenbetrieb den Ückeritzer Sportboothafen und den Hafen in Stagnieß, nachdem sich die Firma Wasserlinie Häfen GmbH Berlin Anfang 2019 zurückgezogen hatte. Der Sportboothafen soll auch weiter unter der Regie der Kurverwaltung geführt werden. „Wer einen Wasserwanderrastplatz ansteuert, fährt eher nach Stagnieß als nach Ückeritz. Deshalb hält sich der Aufwand dort in Grenzen“, so Schulz.

Nicht so im Nachbarhafen, der Kräfte des Eigenbetriebes gebunden habe. „Das fängt schon bei der Rufbereitschaft an. Deshalb haben wir die Betreibung jetzt ausgeschrieben“, sagt der Kurdirektor. In Stagnieß gibt es Liegeplätze für Dauerlieger und Wasserwanderer. Im unmittelbaren Umfeld befinden sich ein Campingplatz und Ferienhäuser. Von hier starten Fahrgastschiffe zu Ausflugsfahrten Ausflugsfahrten auf dem Achterwasser, Peenestrom und Greifswalder Bodden.

Investitionen im Stagnießer Hafen sind in diesem Jahr nicht geplant. „Unser Augenmerk liegt auf die Werterhaltung“, so Schulz. Allerdings soll mit dem Start in die neue Saison rund um das Hafenmeisterbüro WLAN verfügbar sein.

Von Henrik Nitzsche