Stagnieß

Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Viele Usedomer können das von sich behaupten. Wenn der Job aber noch am Wasser liegt, man immer eine leichte Brise um die Nase geweht bekommt und hier auch noch das Sagen hat, ist es umso schöner. Hier, das ist der Stagnießer Hafen. Und Herr über die Liegeplätze und die Infrastruktur ist Lutz Bremerkamp. Der Heringsdorfer ist der neue Hafenmeister.

Er sollte es sein von April bis Ende Oktober, doch erst im Juni konnte Bremerkamp loslegen. Den Zuschlag für den Vertragsabschluss mit der Kurverwaltung bekam er letztendlich durch eine Eilentscheidung des Bürgermeisters. Kein optimaler Start. „In der Kürze der Zeit konnte ich keine große Gastronomie aufziehen“, sagt der Heringsdorfer und zeigt auf den Bierwagen. Getränke und kleine Snacks, mehr sei für 2021 nicht mehr drin. Die Stelle ist nämlich an die Betreibung einer Gastronomie geknüpft.

Die dritte Bewerbung hat funktioniert

Man kennt Lutz Bremerkamp in den Kaiserbädern als Computerfachmann. Viele Jahre hatte er sein Geschäft in der alten Post in der Heringsdorfer Seestraße. In der maritimen Szene ist er auch kein Unbekannter. Seit vielen Jahren ist er Mitglied im Yachtclub Usedom, der seinen Sitz in Stagnieß hat. „Ich hatte mich zweimal um die Betreibung des Hafens beworben. Vergebens“, sagt der 54-Jährige. Seit zwei Jahren hatte der Ückeritzer Eigenbetrieb den Wasserwanderrastplatz betrieben, nachdem sich die Firma Wasserlinie Häfen GmbH Berlin Anfang 2019 zurückgezogen hatte.

Aller guten Dinge sind drei – nun kam die Chance für Bremerkamp, der den Vertrag zunächst für ein Jahr unterschrieben hat. „Mein Ziel ist ein langfristiger Vertrag. Ich werde schauen, wie es in dem Jahr läuft und ob das zu den Konditionen machbar ist.“

Der Naturhafen am Ostufer des Achterwassers verfügt über 102 Liegeplätze – 58 für Dauerlieger und 44 für Gastlieger. Die Plätze für die Dauerlieger seien ausgebucht. „Ich könnte noch mehr vergeben, weil die Nachfrage groß ist“, sagt Bremerkamp.

Das Problem mit den Dalben

Anders sieht es bei Hobbykapitänen aus, die mal über Nacht oder knapp eine Woche bleiben. Bei den Gastliegern scheitere es manchmal an der Hafen-Infrastruktur. Speziell an den Dalben: „Die müssen auf einer Seite versetzt werden. Da passen Boote mit einer maximalen Breite von 2,30 Meter rein. Standard ist inzwischen 2,70 Meter. Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich Platz für 3,50 bis fünf Meter breite Boote“, sagt Bremerkamp und benennt eine von mehreren Baustellen im Hafen.

Das fange schon bei der Kommunikation an. Im Hafen gebe es kein WLAN. „Die Gemeinde ist dran“, so der Hafenmeister. Weil das Netz schlecht sei und Bremerkamp in Stagnieß per Handy kaum erreichbar sei, braucht es wenigstens einen Festnetzanschluss. Den gibt es aber nicht im Hafenmeisterbüro. „Viele Skipper wollen Informationen haben, um sich für den Hafen zu entscheiden. Das ist kaum möglich.“

Perspektivisch sollte es ein Zielhafen werden. „Wir haben inzwischen die Buslinie in Ückeritz, die auch am Hafen hält. Genug Ausflugsmöglichkeiten gibt es hier auch“, sagt Bremerkamp, der kurz nach der Wende auf die Insel kam. Sein Zuhause ist Warnemünde, was auch die Affinität zum Wasser erklärt.

Bootsvermietung für Achterwasser-Touren

Veranstaltungen, wie das Fischerfest, An- und Absegeln wird es pandemiebedingt in diesem Jahr nicht geben. „2022 sollen die Feste wieder stattfinden“, meint der Hafenmeister, der sein eigenes Segelboot während der Zeit im Hafen nur selten sieht.

Sollte es mit einem längeren Engagement etwas werden, will der Heringsdorfer im Hafen eine Bootsvermietung etablieren. „Mit 15 PS Außenbordmotor, führerscheinfrei. Das passt für kurze Ausfahrten auf dem Achterwasser.“

Und die Gastronomie will er ausbauen. „Es soll aber ein Imbiss bleiben. Schließlich wollen die Radler, die hier vorbeikommen, kleine und schnelle Gerichte. Die Skipper kommen meistens abends, um noch etwas zu trinken.“ Bei dem schwarzen Aufsteller vor seinem Bierwagen dürfte das klappen. Dort steht „Ende der Durststrecke“. „Als ich auf Malle segeln war, stand das an einem Biertresen. Das hat mir gefallen.“

Von Henrik Nitzsche