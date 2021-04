Eine leerstehende Scheune ist in der Nacht zu Samstag abgebrannt. Trotz einem Großaufgebot an Feuerwehrleuten, konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden. Ermittlungen zur Brandursache wurde eingeleitet.

Stallgebäude in Groß Polzin fängt Feuer: 70 Feuerwehrleute im Einsatz

Stallgebäude in Groß Polzin fängt Feuer: 70 Feuerwehrleute im Einsatz

Kostenlos bis 18:24 Uhr Stallgebäude in Groß Polzin fängt Feuer: 70 Feuerwehrleute im Einsatz