Standortwechsel: Hier kann ab sofort Blut in Wolgast gespendet werden

Das DRK lädt am 18. Mai von 14 bis 18 Uhr zur Blutspende in Wolgast ein. Die Rotkreuzler führen den Spende-Termin erstmals am neuen Standort in der DRK-Kita „ Anne Frank“ in der Pestalozzistraße 44 durch.

Nachdem die Kantine des Kreiskrankenhauses Wolgast nicht mehr für die Blutspende zur Verfügung stand, suchten die Rotkreuzler nach einer neuen Lokalität. „Wir freuen uns, dass wir in einer DRK-Einrichtung fündig geworden sind. Vielen Dank auch an die Volkssolidarität in Wolgast, die im Januar kurzfristig eine Blutspende ermöglicht und ihre Räume zur Verfügung gestellt hat“, teilt Sylvia Nagel mit, Leiterin der Servicestelle Ehrenamt im Kreisverband.

Spender müssen gesund und fit sein

Neben der DRK-Kita unterstützt auch der DRK-Ortsverein Wolgast die Blutspende. „Ich hoffe, dass unser neuer Blutspende-Standort gut angenommen wird. Wir freuen uns auf alle Spenderinnen und Spender“, so Ortsvereinsvorsitzende Claudia Brandt.

Die Spender sollten sich gesund und fit fühlen. Menschen, die sich krank fühlen, sollten das Spendelokal nicht betreten. Die Blutspende ist mit zahlreichen Vorsichtsmaßnahmen verbunden.

Dazu zählen die Handdesinfektion beim Betreten des Spendelokals, das Fiebermessen an der Aufnahme, die Wahrung der Sicherheitsabstände im Wartebereich und zwischen den Spendeliegen, der reduzierte Spenderimbiss/Lunch-Pakete und das Tragen eines Mundschutzes. Bei Fragen können sich Interessierte über die Hotline des Blutspendedienstes unter 0800/11 949 11 informieren.

Von Tom Schröter