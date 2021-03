Eigentlich hätte am Wochenende das Schlittenhunderennen „Baltic Lights“ in den Kaiserbädern auf Usedom stattgefunden. Aufgrund der Corona-Einschränkungen fiel dies ins Wasser. Die Veranstalter ließen sich dennoch nicht entmutigen und veranstalteten im kleinsten Rahmen in der Lüneburger Heide ein Hunderennen. Organisator Till Demtrøder zeigt im in einem emotionalen Video, wie sehr er gerne auf Usedom gewesen wäre.