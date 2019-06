Zecherin

Ein Verkehrsunfall hat am Sonnabend vor der Insel Usedom für Stau und lange Wartezeiten auf der Bundesstraße 110 gesorgt. Wie ein Polizeisprecher informierte, kam es etwa einen Kilometer vor der Zecheriner Brücke auf der Festlandseite zu einem Auffahrunfall. Drei Fahrzeuge waren in den Zusammenstoß involviert. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Weil die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und deshalb abgeschleppt werden mussten, dauerte die Bergung einige Zeit. Die Bundesstraße war zwei Stunden voll gesperrt. „Kurz vor 14 Uhr haben wir die Fahrbahn wieder freigeben können“, so ein Polizeisprecher.

Henrik Nitzsche