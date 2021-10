Swinemünde

Das wird viele Kraftfahrer erfreuen: Die neue Billig-Tankstelle im neuen Swinemünder Einkaufszentrum direkt hinter der Grenze öffnet am Donnerstagmorgen. Das teilte der Betreiber am Mittwochnachmittag der OSTSEE-ZEITUNG mit. Da Kraftstoff in Polen um bis zu 40 Cent preiswerter als in Deutschland ist, wird mit einem großen Kundenansturm an der Tankstelle gerechnet. Staus an der Grenze sind vorprogrammiert, zumal sich auch noch viele Urlauber auf der Insel Usedom aufhalten.

Die Eröffnung war eigentlich schon für vergangene Woche vorgesehen, verzögerte sich aber wegen fehlender Papiere. Der Tankstellenbetreiber Thomas Klimas zeigte sich gestern überglücklich, nun endlich öffnen zu können. Viele deutsche Kunden hätten wegen der rasant gestiegenen Kraftstoffpreise in Deutschland schon nachgefragt, wann sie denn endlich zum Tanken kommen können. Klimas verwies darauf, dass die Tankstelle 24 Stunden am Tag, also rund um die Uhr geöffnet habe und alle gängigen Sorten Kraftstoff vorhalte.

Einkaufszentrum eröffnete vor zwei Wochen

Vor gut zwei Wochen wurde rund 200 Meter hinter dem Grenzübergang zwischen Ahlbeck und Swinemünde ein neues großes Einkaufszentrum mit Bau- und Supermarkt eröffnet. Weitere Läden sollen folgen, ebenso ein Restaurant.

Ein Drogerie- und ein Elektrofachmarkt werden das Angebot noch ergänzen. Die langen Staus an der Grenze zu Polen in den zurückliegenden Tagen sind daher nicht nur der Sperrung des Grenzübergangs in Garz geschuldet, sondern auch dem neuen Einkaufszentrum. Denn vor allem im Baumarkt sind viele Produkte deutlich billiger als in Baumärkten hierzulande.

Mit der Eröffnung der Tankstelle in Swinemünde mit 20 Tanksäulen unmittelbar hinter dem Grenzübergang haben vor allem Usedomer nun einen kurzen Weg, um preiswert in Polen zu tanken.

