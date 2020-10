Staugefahr auf Usedom: B 110 über Zecheriner Brücke wird erneuert

Zecherin

Wegen einer größeren Fahrbahnerneuerung müssen sich Besucher der Ostsee-Insel Usedom vom 12. Oktober an bis Mitte November auf Behinderungen einstellen. Wie ein Sprecher des Straßenbauamtes Neustrelitz am Donnerstag sagte, wird der Straßenabschnitt auf der einzigen Süd-Zufahrt – die B110 über die Zecheriner Brücke – bis zur Stadt Usedom erneuert.

Dafür werde für eine Woche eine halbseitige Verkehrsführung per Bauampel eingerichtet. Kurz dahinter müsse dann aber eine Umleitung über eine engere Kreisstraße bis zur Stadt Usedom in Kauf genommen werden. Am 7. November werde die Südzufahrt dann komplett gesperrt.

Usedom, die zweitgrößte deutsche Ostsee-Insel, hat nur zwei Zufahrten. Für den gesamten Bauzeitraum an der südlichen Zufahrt wird für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen ein offizieller Umweg über Anklam und die B109 und Wolgast im Norden vorgeschrieben.

Die gesamte Straßenerneuerung soll 1,3 Millionen Euro kosten und 2021 fertig sein. Die Zecheriner Brücke führt über den Peenestrom und wird ab und an auch geöffnet, um Schiffen freie Fahrt zu gewähren. Usedom ist eine beliebte Urlaubsinsel und gilt vor allem als „Badewanne für Berliner.“

