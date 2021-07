Staupe oder nur dehydriert? Junger Marderhund sorgt auf Usedom für Aufsehen

Heringsdorf

Alarm am Sackkanal. Dort schleicht am helllichten Tag ein junger Marderhund taumelnd und offensichtlich krank auf dem stark frequentierten Geh- und Radweg vor sich hin. Erschöpft lässt er sich im Gras an der Böschung zum Kanal nieder und atmet schwer. Die Szenerie am vergangenen Samstagnachmittag hat Bodo Marx aus Ahrensfelde beobachtet. Der Spezialist für Tieftemperaturtechnik wählt daraufhin die 110 und landet bei der Polizeidienststelle in Neubrandenburg.

Mittlerweile ist noch eine junge Mutti mit ihren zwei Kindern dazugekommen. Auch sie bleiben, um das Tier nicht allein zu lassen. Schließlich gesellt sich mit Uli Höner ein Anwohner der Maxim-Gorki-Straße dazu. Der erfahrene Jäger kann nicht ausschließen, dass der Marderhund von der Staupe befallen ist, weshalb sich Passanten mit Hunden vom Wildtier fernhalten sollen. Auch er bleibt und wartet auf einen Rückruf der Polizei. Darum hatte Bodo Marx den diensthabenden Beamten in Neubrandenburg gebeten.

Tier war schon tags zuvor verhaltensauffällig

Der Rückruf erfolgt jedoch nicht. Daraufhin ruft Marx noch einmal die 110 an, um zu erfahren, dass die Leitstelle die Tierrettung Greifswald informiert hat. Ein Anruf dort bringt dann die Erkenntnis, dass sich das Tier schon am Freitag verhaltensauffällig im Bereich des Caravanplatzes am Sackkanal gezeigt hatte und die Tierrettung da schon verständigt worden war.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tierrettung Greifswald e.V. können allerdings aufgrund anderer Einsätze nicht kommen. Erst am Samstag macht sich ein Mitarbeiter der Tierrettung auf den Weg, kommt aber aufgrund des starken Anreiseverkehrs nicht so recht voran. Nachdem Bodo Marx und die anderen besorgten Bürger schon mehr als zwei Stunde bei dem Tier ausharren und niemand kommt, ruft er noch einmal bei der Tierrettung an. Nun ist der Chef des Vereins, Klaus Kraft, schon persönlich auf den Weg nach Heringsdorf.

850 Einsätze der Tierrettung in diesem Jahr

Er ist schließlich so gegen 19 Uhr am Sackkanal, wo er erleichtert von Marx und Höner erwartet wird. Der Ahrensfelder mit Zweitwohnsitz in Bansin ist zu diesem Zeitpunkt fast vier Stunden vor Ort. Sein Kommentar: „Man fühlt sich verantwortlich“ und an Klaus Kraft gerichtet: „Wenn Sie das Tier retten können, sind Sie mein Held.“

Der Tierretter hat den Verein 2018 gegründet und in diesem Jahr mit seinen Kollegen schon über 850 Einsätze im gesamten Kreisgebiet und darüber hinaus absolviert. Er kommt am Samstag auch direkt von einem Einsatz in Murchin, wo ein Hund nach einem Verkehrsunfall zu einem Tierarzt gebracht werden muss. Kraft, der ausgebildeter Tiernothilfesanitäter ist, macht bei dem Marderhund sofort einen Schnelltest auf Staupe, der glücklicherweise negativ ist. „Er war nur komplett dehydriert. Er bekam Infusionen und nach zehn Minuten ist er in der Box schon wieder herumgesprungen“, erklärt Klaus Kraft später am Telefon.

Marderhund überlebt

Da es sich beim Marderhund um eine invasive Art handelt, also eine Tierart, die bei uns nicht heimisch ist, darf der junge Marderhund nicht wieder in die freie Wildbahn entlassen werden. Wie der Leiter der Tierrettung mitteilt, ist das Tier nun in einer fachkundigen Pflegestelle.

Bodo Marx und Uli Höner mit dem dehydrierten jungen Marderhund. Quelle: Dietmar Pühler

Was nach diesem Einsatz bleibt, ist auf der einen Seite große Dankbarkeit bei den besorgten Passanten. Höner und Marx freuen sich, dass der Tierretter tags darauf anruft und mitteilt, dass der Marderhund überlebt hat und es ihm gut geht. Auf der anderen Seite herrscht aber auch Frust vor, da sich die beiden Männer allein gelassen fühlen. Denn weder bekommen sie ein Feedback seitens der Polizei noch können sie vor Ort einen Tierarzt oder die Gemeinde erreichen.

Bei Wildtieren immer Rettungsleitstelle anrufen

Immerhin versucht ein vorbeiradelnder Kurkartenkontrolleur der Gemeinde sein Bestes und informiert sowohl die Polizei als auch die Tierrettung. Mehr kann der kommunale Ordnungsdienstmitarbeiter letztendlich auch nicht tun und fährt nach seinem Feierabend nach Hause. Positiv ist, dass die Informationskette funktioniert.

Klaus Kraft ist es aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass bei Fundtieren (gefundene Haustiere) die Gemeinden zuständig sind, während es bei Wildtieren die Jagdbehörde ist. Am sichersten ist es aber, in diesen Fällen direkt die Rettungsleitstelle (Notruf 112) oder die Polizei (Notruf 110) anzurufen, die umgehend die Tierrettung Greifswald informieren.

Für Kraft war es am Samstag in Heringsdorf der fünfte Einsatz am Stück, drei weitere sollten noch folgen. „Wir waren am Freitag und Samstag 40 bis 50 Mal unterwegs“, macht er deutlich. Wer sich über die Tierrettung Greifswald informieren möchte, findet diese unter www.tierrettung-greifswald.de. Der Verein, dessen Helfer ehrenamtlich arbeiten, finanziert sich überwiegend durch Spenden. Deshalb freuen sich die Mitarbeiter über jegliche finanzielle Unterstützung.

